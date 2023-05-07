🤣🤣🤣 «Похоже на вступление перед групповухой». Победные танцы «Реала» взорвали соцсети
Победа «Реала» в Кубке Испании была обречена на массовые гуляния в раздевалке.
Но интернет пока не готов к этому, помня о потрясающих гуляниях королевского клуба после разгрома «Барселоны» в полуфинале.
Особенно весело было Модричу.
Фанаты оценили мадридский кутеж.
💭 «Поздравляем. Приятно видеть радость парней в раздевалке. В этот вторник будет гораздо сложнее».
💭 «Посмотрите на Модрича, пытающегося быть черным...»
💭 «Похоже на вступление перед групповухой».
💭 «Модрич ахахаха».
💭 «Модрич попытался, но потом понял, что не должен».
💭 «Белые парни не умеют прыгать».
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