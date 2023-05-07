Победа «Реала» в Кубке Испании была обречена на массовые гуляния в раздевалке.

Но интернет пока не готов к этому, помня о потрясающих гуляниях королевского клуба после разгрома «Барселоны» в полуфинале.

Особенно весело было Модричу.

Фанаты оценили мадридский кутеж.

💭 «Поздравляем. Приятно видеть радость парней в раздевалке. В этот вторник будет гораздо сложнее».

💭 «Посмотрите на Модрича, пытающегося быть черным...»

💭 «Похоже на вступление перед групповухой».

💭 «Модрич ахахаха».

💭 «Модрич попытался, но потом понял, что не должен».

💭 «Белые парни не умеют прыгать».