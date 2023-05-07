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🤣🤣🤣 «Похоже на вступление перед групповухой». Победные танцы «Реала» взорвали соцсети

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Победа «Реала» в Кубке Испании была обречена на массовые гуляния в раздевалке.

Но интернет пока не готов к этому, помня о потрясающих гуляниях королевского клуба после разгрома «Барселоны» в полуфинале.

Особенно весело было Модричу.

Фанаты оценили мадридский кутеж.

💭 «Поздравляем. Приятно видеть радость парней в раздевалке. В этот вторник будет гораздо сложнее».

💭 «Посмотрите на Модрича, пытающегося быть черным...»

💭 «Похоже на вступление перед групповухой».

💭 «Модрич ахахаха».

💭 «Модрич попытался, но потом понял, что не должен».

💭 «Белые парни не умеют прыгать».

5 комментариев

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Raul14
Модрич постарался 😂😂😂
+31
0
+31
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Intouchble Intouchble
Это старое видео, вроде после 0-4 с Барсой
+15
-1
+14
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белошип
Если не ошибаюсь то это видео после унижения бчк в класико)
+14
-9
+5
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Геннадий Чеботарев
в любом случае выплеск должен был произойти после такого сложного матча.
+1
0
+1
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дамьен
Вернулись к истокам
0
0
0
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