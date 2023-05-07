10 комментариев

«Реал» одолел «Осасуну» в финале Кубка Испании. Родриго в этой встрече оформил дубль и красиво отметил второй гол, а Винисиус записал на свой счет ассист.

После матча Флорентино Перес сделал комплименты игрокам своей команды. Слова президента «Мадрида» передает Фабрицио Романо:

«Винисиус – лучший игрок мира на своей позиции. Мы должны защищать игроков, которые дарят нам нечто столь особенное. Родриго очень, очень хороший игрок. И он еще так молод. Он подарит болельщикам «Мадрида» много фантастических лет».

Родриго был признан лучшим игроком финала Кубка Испании. Винисиус в матче против «Осасуны» мог добавить к своему ассисту парочку голов, если бы ему чуть больше повезло.

В этом сезоне Вини провел за «королевский клуб» 50 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу во всех соревнованиях. Статистика Родриго тоже впечатляет, на его счету –51 матч, 16 голов и 11 ассистов.

Так что с Пересом трудно не согласиться.