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Перес сделал комплименты Винисиусу и Родриго. Одного из них Флорентино назвал лучшим игроком в мире

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«Реал» одолел «Осасуну» в финале Кубка Испании. Родриго в этой встрече оформил дубль и красиво отметил второй гол, а Винисиус записал на свой счет ассист.

Rodrygo and Vinicius 'make the difference' as Real Madrid clinch Copa del Rey

После матча Флорентино Перес сделал комплименты игрокам своей команды. Слова президента «Мадрида» передает Фабрицио Романо:

«Винисиус – лучший игрок мира на своей позиции. Мы должны защищать игроков, которые дарят нам нечто столь особенное. Родриго очень, очень хороший игрок. И он еще так молод. Он подарит болельщикам «Мадрида» много фантастических лет».

Родриго был признан лучшим игроком финала Кубка Испании. Винисиус в матче против «Осасуны» мог добавить к своему ассисту парочку голов, если бы ему чуть больше повезло.

В этом сезоне Вини провел за «королевский клуб» 50 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу во всех соревнованиях. Статистика Родриго тоже впечатляет, на его счету –51 матч, 16 голов и 11 ассистов.

Так что с Пересом трудно не согласиться.

10 комментариев

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АНДРЮХА87
Родриго радует все больше и больше! Да и Вини очень хорош, еще поправить ему свой характер и больше думать о футболе, и будет вообще невероятен!
+11
-1
+10
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Андрей Хенто
Шикарные бразильцы, потенциал у которых огромен, им всего по 22 года, а они уже выиграли все с Мадридом. Родриго желаю обрести стабильность, а Вини желаю стать более взвешенным и рассудительным, эмоций через край. Конечно это не всегда плохо, это говорит о том, что человек не безразличен, но порой действительно получает лишние желтые карточки на ровном месте. И тогда эти парни смогут достичь самых больших высот в мире футбола!
+8
0
+8
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Saniya Islamhan
Ответ Андрей Хенто
Шикарные бразильцы, потенциал у которых огромен, им всего по 22 года, а они уже выиграли все с Мадридом. Родриго желаю обрести стабильность, а Вини желаю стать более взвешенным и рассудительным, эмоций через край. Конечно это не всегда плохо, это говорит о том, что человек не безразличен, но порой действительно получает лишние желтые карточки на ровном месте. И тогда эти парни смогут достичь самых больших высот в мире футбола!
И никто не пишет что оба гола были близнецами, после того как Винни притащил мяч, и подал пас
+4
-1
+3
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Спартак Уокер
Да они очень хорошие игроки
+3
-1
+2
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Молодой Френки
Напомню, лучший игрок мира Месси не играет за Реал. Переса видимо уже маразм начал поедать
0
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Alex Torres
Ответ Андрей Хенто
Шикарные бразильцы, потенциал у которых огромен, им всего по 22 года, а они уже выиграли все с Мадридом. Родриго желаю обрести стабильность, а Вини желаю стать более взвешенным и рассудительным, эмоций через край. Конечно это не всегда плохо, это говорит о том, что человек не безразличен, но порой действительно получает лишние желтые карточки на ровном месте. И тогда эти парни смогут достичь самых больших высот в мире футбола!
Дай Бог и дальше видеть их прогресс . Это поколение уже к счастью видело карьеры Рони и Робинью .Они явно не сдуются после 30
+1
-1
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