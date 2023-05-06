Родриго открыл счет в финальной игре Кубка Испании против «Осасуны» на второй минуте.

Винисиус классно прошел слева и прострелил на товарища:

Родриго в касание замкнул:

В 22 года и 117 дней Родриго стал самым молодым игроком, забившим в финале Кубка Испании за «Реал».

Родриго также забил самый быстрый гол в финале Кубка Испании со времен Рауля Тамудо за «Эспаньол» против «Сарагосы» в 2006 году (1-я минута) и самый ранний гол среди игроков «Реала» после Баринаги против «Валенсии» в 1946 году (2-я минута).