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Гол Родриго «Осасуне»: самый быстрый гол в финале Кубка с 2006-го, самый молодой игрок, забивший за «Реал» в финале

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Родриго открыл счет в финальной игре Кубка Испании против «Осасуны» на второй минуте.

Винисиус классно прошел слева и прострелил на товарища:

Родриго в касание замкнул:

В 22 года и 117 дней Родриго стал самым молодым игроком, забившим в финале Кубка Испании за «Реал».

Родриго также забил самый быстрый гол в финале Кубка Испании со времен Рауля Тамудо за «Эспаньол» против «Сарагосы» в 2006 году (1-я минута) и самый ранний гол среди игроков «Реала» после Баринаги против «Валенсии» в 1946 году (2-я минута). 

2 комментария

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Danil Rogozhkin
https://youtu.be/VfjYcloMFB8?t=45
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+3
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Misha Ivankov
Ответ Danil Rogozhkin
https://youtu.be/VfjYcloMFB8?t=45
Ты что, по скринам же на много понятнее.
0
0
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