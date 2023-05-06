Гол Родриго «Осасуне»: самый быстрый гол в финале Кубка с 2006-го, самый молодой игрок, забивший за «Реал» в финале
Родриго открыл счет в финальной игре Кубка Испании против «Осасуны» на второй минуте.
Винисиус классно прошел слева и прострелил на товарища:
Родриго в касание замкнул:
В 22 года и 117 дней Родриго стал самым молодым игроком, забившим в финале Кубка Испании за «Реал».
Родриго также забил самый быстрый гол в финале Кубка Испании со времен Рауля Тамудо за «Эспаньол» против «Сарагосы» в 2006 году (1-я минута) и самый ранний гол среди игроков «Реала» после Баринаги против «Валенсии» в 1946 году (2-я минута).
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