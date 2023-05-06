Сколько трофеев будет у «Реала», если они выиграют Кубок Испании?
Финал Копа дель Рей, который состоится сегодня вечером, предоставит мадридскому «Реалу» возможность добавить еще один трофей в свой список трофеев.
Если сегодня «Лос Бланкос» обыграют «Осасуну» и выиграют Кубок Испании, это будет 120-й официальный трофей клуба в их истории.
"Реал" выигрывал Кубок Испании 19 раз. Это означает, что сегодня они могут выиграть свой 20-й титул. Они не выигрывали Кубок Короля с 2014 года, так что это отличная возможность избавиться от проклятия.
Ла Лига - 35
Лига чемпионов - 14
Клубный чемпионат мира по футболу - 8
Кубок УЕФА - 2
Кубок Испании - 19
Суперкубок Испании -12
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