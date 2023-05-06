Говорит Мадрид
Блог

Сколько трофеев будет у «Реала», если они выиграют Кубок Испании?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Финал Копа дель Рей, который состоится сегодня вечером, предоставит мадридскому «Реалу» возможность добавить еще один трофей в свой список трофеев.

Если сегодня «Лос Бланкос» обыграют «Осасуну» и выиграют Кубок Испании, это будет 120-й официальный трофей клуба в их истории.

"Реал" выигрывал Кубок Испании 19 раз. Это означает, что сегодня они могут выиграть свой 20-й титул. Они не выигрывали Кубок Короля с 2014 года, так что это отличная возможность избавиться от проклятия.

Ла Лига - 35

Лига чемпионов - 14

Клубный чемпионат мира по футболу - 8

Кубок УЕФА - 2

Кубок Испании - 19

Суперкубок Испании -12

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morpeh Kaspiya
Вперëд,Мадрид!Возьмите 20 кубок!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Пора уже выиграть этот трофей и пополнить клубный музей юбилейным 20-м Кубком Испании.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max mystique
Ну что, давно мы не брали этот кубок, очень надеюсь что сегодня мы не поседеем от игры Эдера))) перед сити особенно важно выиграть титул! Удачи ребятам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan3132
120 титул, 20 КИ. Надо округлять ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий