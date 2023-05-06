10 комментариев

Сообщается, что клуб близок к подписанию англичанина.

Болельщику «Мадрида» удалось подойти близко к президенту «Мадрида» Флорентино Пересу и спросил у него, можно ли считать трансфер Джуда Беллингема из «Дортмунда» решенным делом.

Фло ничего не сказал, а лишь улыбнулся и похлопал парня по плечу. Не стоит расценивать эту реакцию как однозначное «да», но скоро все будет официально. Как сообщают инсайдеры, «Мадрид» и «Дортмунд» уже договорились практически обо всем.

Сообщается, что Джуд уже отказал «Сити». 19-летний игрок по слухам подпишет контракт аж до 2029 года. Его переход обойдется примерно в 120 млн евро.

В этом сезоне за 40 матчей в немецком клубе Беллингем забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.