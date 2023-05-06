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Переса спросили про трансфер Беллингема. Его реакцию можно прочитать по-разному

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Сообщается, что клуб близок к подписанию англичанина.

Болельщику «Мадрида» удалось подойти близко к президенту «Мадрида» Флорентино Пересу и спросил у него, можно ли считать трансфер Джуда Беллингема из «Дортмунда» решенным делом.

Фло ничего не сказал, а лишь улыбнулся и похлопал парня по плечу. Не стоит расценивать эту реакцию как однозначное «да», но скоро все будет официально. Как сообщают инсайдеры, «Мадрид» и «Дортмунд» уже договорились практически обо всем.

Сообщается, что Джуд уже отказал «Сити». 19-летний игрок по слухам подпишет контракт аж до 2029 года. Его переход обойдется примерно в 120 млн евро.

В этом сезоне за 40 матчей в немецком клубе Беллингем забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.

10 комментариев

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Купидон в Подгузнике
Ответ Blue Monster
120 млн за 11+7 в бундеслиге, очередной "супер" трансфер Реала за 100+?
Что ты хотел чтобы полузащитник клепал голы как центрфорвард?
+17
0
+17
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Gon3a1e5@mail.ru
Топ игрок
+12
-2
+10
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Кан и Баллак сидят в баре
эх. Ждал развернутую экспертизу про "Язык тела".... а тут... пффф...
+8
0
+8
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Мурик07
Ну да, мы помним такую же реакцию на вопросы про "черепаху"
+2
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Кентуки
Надо до конца ждать! Случай с микеланджело не повторилось бы!
+2
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Ashai
Ответ Blue Monster
120 млн за 11+7 в бундеслиге, очередной "супер" трансфер Реала за 100+?
Парень, Джуд полузащитник, для полузащитника это очень хорошие цифры ) Но и разумеется это абсолютно вторичные показатели в контексте полузащитника. Ты говоришь про Сака, но Сака вингер )) А Эдагор атакующий полузащитник. Джуд выполняет куда больший объем работы даже в обороне. Это один из 3 самых талантливых полузащитников мира из молодых игроков при этом он уже звезда. Санчо например времен Бд не являлся основным игроком сборной Англии, Джуд является. Кстати говоря, а что ты подразумевал под очередным "супер" трансфером Реала? Винисиуса, Родриго, Камавингу, Милитао ? Реал по молодым игрокам крайне редко ошибался за последние годы.
+2
0
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Купидон в Подгузнике
Что ты хотел чтобы полузащитник клепал голы как центрфорвард?
Это поколение людей, которое смотрит на количество забитых мячей и пейс в фифе и делает выводы..
+1
0
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Yri Yrov
Ответ Blue Monster
120 млн за 11+7 в бундеслиге, очередной "супер" трансфер Реала за 100+?
не только супер трансфер это перспективы на долгие годы, кроос модрич не вечны
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