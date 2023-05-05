10 комментариев

Многочисленные источники сообщают, что «Мадрид» близок к подписанию Джуда Беллингема.

Хотя переход англичанина в «Реал» пока находится на уровне инсайдов, фанаты «сливочных» уже принялись выбирать для хавбека игровой номер. В дортмундской «Боруссии» англичанин выступает с цифрой 22 на спине, в «Мадриде» этот номер занят Рюдигером.

Но, кажется, Джуд и не претендует на номер немца. По информации издания Mundiario, в «королевском клубе» Беллингем может взять футболку с цифрой 5.

Журналист издания Defensa Central Алекс Дженеро сообщает, что выбор Джуда связан с Зиданом. Зинедин – кумир Беллингема. Мы прекрасно помним, под каким номером за «Мадрид» выступал легендарный француз.

Сейчас под пятым номером за «Реал» играет Хесус Вальехо, его контракт с «королевским клубом» истекает в 2025 году.

Если верить сообщениям журналистов, Беллингем подпишет с «Мадридом» контракт до 2029 года, за англичанина «Боруссия» получит примерно 120 млн евро.

В этом сезоне Джуд провел за дортмундцев 40 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

Верите в трансфер Беллингема в «Мадрид»? Какой номер вы бы выбрали для англичанина?