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Стало известно, какой номер в «Реале» может взять Беллингем. Выбор Джуда связан с Зиданом

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Многочисленные источники сообщают, что «Мадрид» близок к подписанию Джуда Беллингема.

Хотя переход англичанина в «Реал» пока находится на уровне инсайдов, фанаты «сливочных» уже принялись выбирать для хавбека игровой номер. В дортмундской «Боруссии» англичанин выступает с цифрой 22 на спине, в «Мадриде» этот номер занят Рюдигером.

Но, кажется, Джуд и не претендует на номер немца. По информации издания Mundiario, в «королевском клубе» Беллингем может взять футболку с цифрой 5.

Журналист издания Defensa Central Алекс Дженеро сообщает, что выбор Джуда связан с Зиданом. Зинедин – кумир Беллингема. Мы прекрасно помним, под каким номером за «Мадрид» выступал легендарный француз.

Сейчас под пятым номером за «Реал» играет Хесус Вальехо, его контракт с «королевским клубом» истекает в 2025 году.

Если верить сообщениям журналистов, Беллингем подпишет с «Мадридом» контракт до 2029 года, за англичанина «Боруссия» получит примерно 120 млн евро.

В этом сезоне Джуд провел за дортмундцев 40 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

Верите в трансфер Беллингема в «Мадрид»? Какой номер вы бы выбрали для англичанина?

10 комментариев

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Raul14
Я не верю. Пока официального заявления не будет))
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Видади Магамедкеримов
Мбапе тоже переходил
+10
-1
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Роман
Самая легендарная футбольная форма РМ тех годов.
+5
-1
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Искандер Нагимов
Еще не пописали ,а уже номера раздают
+3
0
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Ashai
Ответ Vlad
При том был такой ажиотаж и столько шума. А в итоге... все знают, как закончилось всё. Ну может Мбаппе перейдет, но не на тех условиях, что выдвигает Перес. Мбаппе сам будет диктовать ему, что и как.
Мбаппе лесом пойдет со своими условиями, ибо он уже не нужен Реалу так сильно. Реал выиграл Лч и вышел в следующем сезоне в полуфинал Лч, у него есть приносящий большую пользу Винисиус. Мбаппе же дважды вылетает в 1/8.
+3
0
+3
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Кука басс
Ответ Роман
Самая легендарная футбольная форма РМ тех годов.
Легендарная футболка была с надписью "Teka")))
+2
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Detsch Raumdeuter
Скорее всего заберет 7
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Privalovv
Сначала подписать надо, чтобы не было как с Мбаппе
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ashai
Мбаппе лесом пойдет со своими условиями, ибо он уже не нужен Реалу так сильно. Реал выиграл Лч и вышел в следующем сезоне в полуфинал Лч, у него есть приносящий большую пользу Винисиус. Мбаппе же дважды вылетает в 1/8.
глупости. Мбаппе как был нужен,так и нужен сейчас. на счёт Беленгема мы ничего не знаем и там возможно идёт движение,посмотрим. и ещё нужен цз и тогда точно аншлаг.
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