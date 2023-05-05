12 комментариев

«Реал Мадрид» огласил заявку на финал Кубка Короля, который состоится 6 мая в Севилье. На матч с «Осасуной» Карло Анчелотти вызвал всех игроков первой команды, а также третьего голкипера Луиса Лопеса.

Лука Модрич совершил чудо и готовится получить игровое время в субботу, травмированный Ферлан Менди тоже попал в заявку, но только для того, чтобы иметь возможность отпраздновать завоевание трофея, в случае успеха команды.

Сегодня «Реал» отправится в Севилью, где проведет последнюю тренировку перед матчем, где будет окончательно принято решение по Луке Модричу.