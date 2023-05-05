Говорит Мадрид
Блог

С Модричем! Заявка «Реала» на финал Кубка Короля

Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
Ла Лига Ла Лига
Кубок Испании Кубок Испании
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» огласил заявку на финал Кубка Короля, который состоится 6 мая в Севилье. На матч с «Осасуной» Карло Анчелотти вызвал всех игроков первой команды, а также третьего голкипера Луиса Лопеса.

Лука Модрич совершил чудо и готовится получить игровое время в субботу, травмированный Ферлан Менди тоже попал в заявку, но только для того, чтобы иметь возможность отпраздновать завоевание трофея, в случае успеха команды.

Сегодня «Реал» отправится в Севилью, где проведет последнюю тренировку перед матчем, где будет окончательно принято решение по Луке Модричу.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mario Ferucci
Ответ Кентуки
Вини Карим Асенсио Модрич Кроос Феде Кама Рюди Мили Карва Стена Замена: Родри, Тчуа, Себа, Васкес, Начо!
У тебя буквы платные?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кентуки
Вини Карим Асенсио
Модрич Кроос Феде
Кама Рюди Мили Карва
Стена
Замена: Родри, Тчуа, Себа, Васкес, Начо!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Мадриду нужно обязательно забирать кубок🤍
9 лет все-таки прошло
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
ждем два кубка один в субботу,второй 10 июня
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erik Babayan
Ответ Кентуки
Вини Карим Асенсио Модрич Кроос Феде Кама Рюди Мили Карва Стена Замена: Родри, Тчуа, Себа, Васкес, Начо!
Это окончательный состав? Можем уже отправить Анчелотти??
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Privalovv
Ответ Erik Babayan
Это окончательный состав? Можем уже отправить Анчелотти??
Отправляй
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инна витенберг
Модрич это пол Реала. А вообще в основу должны войти наёмники так вернее будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брулин
У Модрича открылось не второе и не третье дыхание, а уже наверное пятое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ ZA.RMA
Мадриду нужно обязательно забирать кубок🤍 9 лет все-таки прошло
это сделать будет гораздо сложней ,чем кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий