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Ожидается ротация уставшего состава: новости команд и вероятный состав на матч «Реал» – «Сосьедад»

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Во вторник «Реал» сыграет с «Сосьедадом» в игре, которую хозяева должны выиграть, чтобы сохранить надежду на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В этом сезоне «Лос Бланкос» уже сыграли почти 50 матчей, и у них есть проблемы с травмами.

Новости команд

"Сосьедад"

Такие игроки, как Диего Рико, Садик Умар и Мартин Меркеланц исключены из-за травм.

"Реал"

Карло Анчелотти подтвердил, что Давид Алаба пропустит игру, несмотря на то, что сегодня он вернулся к тренировкам. Лука Модрич оправился от травмы подколенного сухожилия, но сомнительно, что он сыграет.

Эдер Милитао и Феде Вальверде претендуют на право начать игру, а Ферлан Менди по-прежнему исключен из-за травмы.

Винисиус и Камавинга дисквалифицированы и не сыграют.

Вероятный состав «Реала»: Куртуа; Начо, Рюдигер, Милитао, Карвахаль; Кроос, Себальос, Тчуамени; Родриго, Бензема, Асенсио.

1 комментарий

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asker15041993
Самое главное выиграть ЛЧ
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