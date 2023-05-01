Первый гол Карима Бензема в ворота «Альмерии» стал результатом умного движения нападающего мирового уровня. Фанат «Реала» и пользователь Reddit IdanTs даже называет это «движением CR7» из-за того, как Карим постоянно одурачивает своего соперника в штрафной.

Когда Бензема делал ход в одну сторону, защитник следовал за ним – это когда форвард моментально менял направление, чтобы выйти из-под разметки соперника.

Наконец Бензема сумел освободиться и забить мяч.