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Бензема сделал обманный трюк, который назвали «движение CR7», перед голом «Альмерии»

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Первый гол Карима Бензема в ворота «Альмерии» стал результатом умного движения нападающего мирового уровня. Фанат «Реала» и пользователь Reddit IdanTs даже называет это «движением CR7» из-за того, как Карим постоянно одурачивает своего соперника в штрафной.

Когда Бензема делал ход в одну сторону, защитник следовал за ним – это когда форвард моментально менял направление, чтобы выйти из-под разметки соперника.

Наконец Бензема сумел освободиться и забить мяч.

3 комментария

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comodinho
Да в пустые катнул скажут недоброжелатели😄
+5
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Шем
Помню была статья где у тренеров Реала спрашивали о качествах своих игроков. Отметили очень высокий уровень тактической подготовленности Бензема.
Так что не просто так он оказывается перед воротами один и подставляет ногу.
+1
0
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RealM_13
Ответ comodinho
Да в пустые катнул скажут недоброжелатели😄
Если бы это было легко, все бы это делали😁
+1
-1
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