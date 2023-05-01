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Анчелотти назвал одну позицию, которую «Реалу» скоро придется усилить

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«В будущем проекте для «Реала» нам нужно будет подписать девятый номер», — сказал Карло Анчелотти журналистам.

«Я говорю это, потому что Карим Бензема стар — хотя, конечно, у него все хорошо. У нас никогда не было с ним никаких проблем», — добавил итальянец.

Карим Бензема готов к своему последнему сезону за «Реал». Кто-то другой обязательно займет его место в 2024 году.

Ходят слухи, что пункт о выкупе Эрлинга Холанда вступит в силу в 2024 году. Кроме того, «Реал» все еще следит за Килианом Мбаппе, который может присоединиться к ним в следующем году.

1 комментарий

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Cevin Cigan
Вот вы верите,что Анчи мог так сказать "Карим Бензема СТАР!"??? Даже не в годах,не в преклонном возрасте,не ветеран,а вот так,по колхозному - он стар ....... Карим не стар, он СУПЕР СТАР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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