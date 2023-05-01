«В будущем проекте для «Реала» нам нужно будет подписать девятый номер», — сказал Карло Анчелотти журналистам.

«Я говорю это, потому что Карим Бензема стар — хотя, конечно, у него все хорошо. У нас никогда не было с ним никаких проблем», — добавил итальянец.

Карим Бензема готов к своему последнему сезону за «Реал». Кто-то другой обязательно займет его место в 2024 году.

Ходят слухи, что пункт о выкупе Эрлинга Холанда вступит в силу в 2024 году. Кроме того, «Реал» все еще следит за Килианом Мбаппе, который может присоединиться к ним в следующем году.