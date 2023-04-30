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Фанат сказал Родриго, что он будет лучше Роналдо. Вингер ответил двумя словами

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Болельщик встретил нападающего мадридского «Реала» Родриго за пределами стадиона и сказал ему: «Ты будешь лучше, чем Роналдо Назарио».

Родриго улыбнулся и ответил: «Уф, нет».

Родриго предстоит пройти долгий путь, чтобы сравняться с Роналдо. Легендарный Р9 выиграл «Золотой мяч» и чемпионат мира. Более того, Зубастик приносил большие победы в разных топ-клубах: «Интере», «Барсе» и «Мадриде».

Тем не менее, у Родриго пока все достаточно хорошо: 22-летний форвард уже выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в составе «Реала», и может повторить этот подвиг в этом сезоне.

Родриго проводит лучший сезон с тех пор, как он присоединился к мадридскому «Реалу» в 2019-м, на его счету 14 голов и 11 результативных передач.

А в чем-то Родриго уже обогнал Роналдо. Например, за меньшее число матчей в ЛЧ забил на один мяч больше.

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