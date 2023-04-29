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Лука Модрич может успеть восстановиться к первому матчу с «МанСити»

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Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Есть шанс, что Лука Модрич сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Хорват провел выходные в Сербии, где встретился со специалистом, который поможет ему с восстановлением после мышечной травмы.

Изначально ожидалось, что 37-летний футболист пропустит две недели и, соответственно, первый матч против «Сити» 9 мая. Теперь можно рассчитывать, что Лука вернется раньше обозначенных сроков.

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