Есть шанс, что Лука Модрич сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Хорват провел выходные в Сербии, где встретился со специалистом, который поможет ему с восстановлением после мышечной травмы.

Изначально ожидалось, что 37-летний футболист пропустит две недели и, соответственно, первый матч против «Сити» 9 мая. Теперь можно рассчитывать, что Лука вернется раньше обозначенных сроков.