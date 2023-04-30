В четверг издание Foot Mercato выкатило горячий инсайд: «Мадрид» запустил переговоры с Зинедином Зиданом. Именно он сменит Карло Анчелотти, если итальянец летом покинет клуб.

Похоже, это не более, чем слух. Авторитетный Хосе Феликс Диас сообщает, что отношения Карло Анчелотти и «Реала» крепче, чем когда-либо прежде. «Мадрид» не планирует расставаться с итальянцем, даже если команда не выиграет ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес вел переговоры с Зиданом о воссоединении ближайшим летом. Легендарный француз остался без работы с тех пор, как покинул «Мадрид» в 2021 году. Ожидается, что 50-летний тренер скорее возглавит «Ювентус», чем «Реал».