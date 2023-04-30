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Похоже, Зидан не так близок к «Мадриду». Анчелотти может остаться даже без успеха в ЛЧ

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В четверг издание Foot Mercato выкатило горячий инсайд: «Мадрид» запустил переговоры с Зинедином Зиданом. Именно он сменит Карло Анчелотти, если итальянец летом покинет клуб.

Похоже, это не более, чем слух. Авторитетный Хосе Феликс Диас сообщает, что отношения Карло Анчелотти и «Реала» крепче, чем когда-либо прежде. «Мадрид» не планирует расставаться с итальянцем, даже если команда не выиграет ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес вел переговоры с Зиданом о воссоединении ближайшим летом. Легендарный француз остался без работы с тех пор, как покинул «Мадрид» в 2021 году. Ожидается, что 50-летний тренер скорее возглавит «Ювентус», чем «Реал».

Zinedine Zidane finds his ultimate fulfilment after Real Madrid's title | Real Madrid | The Guardian

2 комментария

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Андрей Хенто
Да не стоит спешить, нужно для начала дождаться окончания сезона, а потом уже с холодной головой, рассудительно подойти к этому вопросу.
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