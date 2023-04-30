Карим Бензема продолжает подтверждать свой статус легенды «Реала». Во вчерашнем матче с «Альмерией» он забил свой 350-й гол за Королевский клуб. Флорентино Перес вручил Кариму памятную футболку после матча.

Француз отметился хет-триком на «Бернабеу» и теперь у него в активе 352 мяча в 642 матчах за 14 сезонов в клубе. Карима опережает только Криштиану Роналду (451). У Бензема 236 голов в Ла Лиге, 78 в Лиге чемпионов, 25 в Кубке Короля, 7 в Суперкубке Испании, 4 на Клубном чемпионате мира и 2 в Суперкубке Европы.

Самым результативным для Карима стал сезон 2021/22 – он забил 44 мяча, был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. В результате именно француз получил Золотой Мяч в 2022 году.