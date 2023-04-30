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Карим Бензема преодолел отметку в 350 голов за «Реал»

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Карим Бензема продолжает подтверждать свой статус легенды «Реала». Во вчерашнем матче с «Альмерией» он забил свой 350-й гол за Королевский клуб. Флорентино Перес вручил Кариму памятную футболку после матча.

Француз отметился хет-триком на «Бернабеу» и теперь у него в активе 352 мяча в 642 матчах за 14 сезонов в клубе. Карима опережает только Криштиану Роналду (451). У Бензема 236 голов в Ла Лиге, 78 в Лиге чемпионов, 25 в Кубке Короля, 7 в Суперкубке Испании, 4 на Клубном чемпионате мира и 2 в Суперкубке Европы.

Самым результативным для Карима стал сезон 2021/22 – он забил 44 мяча, был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. В результате именно француз получил Золотой Мяч в 2022 году.

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
Карим это просто Карим. нет на сегодня лучшей девятки ,когда он в форме.
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hannibal ante portas
Легенда. Замены ему пока нет, и всего то 99 голов до рекорда.
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Андрей Хенто
Легенда. Просто красавец, своим трудолюбием и упорством достиг таких больших успехов в мире футбола, очень рад за него!
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