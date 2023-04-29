7 комментариев

Бензема в апреле 🔥🔥🔥 Оформил уже третий хет-трик за месяц
Машина!
Карим Бензема продолжает демонстрировать высочайший уровень, в свои 35 опережая множество более молодых игроков.
Француз вышел в стартовом составе в матче против «Альмерии» и уже в первом тайме он оформил хет-трик.
Что особенно удивительно, Карим уже в третий раз забил три гола за апрель!
- Хет-трик против «Вальядолида» в Ла Лиге;
- Хет-трик против «Барселоны» в Кубке Испании;
- Хет-трик против «Альмерии» в Ла Лиге.
В этом сезоне он забил уже 29 голов во всех турнирах, 17 из них — в Ла Лиге. Вполне вероятно, что либо сегодня, либо в ближайшее время Бензема обойдет в гонке бомбардиров Левандовски, у которого на счету 18 мячей в испанском чемпионате.
Неостановимый!
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