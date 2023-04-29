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Бензема в апреле 🔥🔥🔥 Оформил уже третий хет-трик за месяц

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Машина!

Карим Бензема продолжает демонстрировать высочайший уровень, в свои 35 опережая множество более молодых игроков.

Француз вышел в стартовом составе в матче против «Альмерии» и уже в первом тайме он оформил хет-трик.

Что особенно удивительно, Карим уже в третий раз забил три гола за апрель!

  • Хет-трик против «Вальядолида» в Ла Лиге;
  • Хет-трик против «Барселоны» в Кубке Испании;
  • Хет-трик против «Альмерии» в Ла Лиге.

В этом сезоне он забил уже 29 голов во всех турнирах, 17 из них — в Ла Лиге. Вполне вероятно, что либо сегодня, либо в ближайшее время Бензема обойдет в гонке бомбардиров Левандовски, у которого на счету 18 мячей в испанском чемпионате.

Неостановимый!

7 комментариев

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Андрей Хенто
У Карима в четверг родился ребенок, он окрылен. Ну и стоит отметить ассисты от бразильцев, с таких сам Бог велел забивать.
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VuNePonimaete
Берегись Сити👋
+7
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MajestySport
Не предголевая Клермону, но тоже ничего
+3
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Итачи Учиха
Лучший форвард Ла Лиги. Если бы не скомканная травмами осень, давно бы опережал Леву в списке бомбардиров.
+1
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Зеленый Хорек
Ответ VuNePonimaete
Берегись Сити👋
у них тоже есть свой чудо-забивала
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KennyN
у автора был шанс на заголовок "хет-трик из хет-триков"
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Moscwow
Ну кому 3 хет-трика за месяц, а кому 5 пенок за месяц
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