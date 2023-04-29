После ответного матча с «Челси» врачи диагностировали у Давида Слабы небольшой надрыв мышцы правой голени. Автрийцу предсказывали двухнедельной отсуствие – и похоже, медицинский штаб мадридцев не ошибся.

В субботу «Реал» получил положительную информацию о статусе Алабы. Marca сообщает, что тренерский штаб был уведомлен о полном восстановлении защитника.

Теперь он практически наверняка будет доступен для участия в финале Кубка Испании против «Осасуны» (6 мая) и полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Ман Сити».

30-летний защитник провел 34 матча в этом сезоне.