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У «Реала» впереди сложнейший календарь – что там с Алабой?

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После ответного матча с «Челси» врачи диагностировали у Давида Слабы небольшой надрыв мышцы правой голени. Автрийцу предсказывали двухнедельной отсуствие – и похоже, медицинский штаб мадридцев не ошибся.

В субботу «Реал» получил положительную информацию о статусе Алабы. Marca сообщает, что тренерский штаб был уведомлен о полном восстановлении защитника.

Теперь он практически наверняка будет доступен для участия в финале Кубка Испании против «Осасуны» (6 мая) и полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Ман Сити».

30-летний защитник провел 34 матча в этом сезоне.

Madrid concerned about Alaba's possible injury

1 комментарий

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asker15041993
Здоровья и быстрейшего выздоравления, !!!
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