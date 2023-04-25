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🎥Массовая драка на баскетбольном матче «Реала»: Евролига дисквалифицировала 21 игрока

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Второй матч четвертьфинала баскетбольной Евролиги между «Мадридом» и «Партизаном» закончился массовой дракой игроков. За 1:40 до конца матча капитан «Мадрида» Серхио Льюль сфолил на Кевине Пантере. В результате началась потасовка, в которую вписались почти все баскетболисты обеих команд. В ходе драки Гершон Ябуселе бросил через себя Данте Экзама, Маттиас Лессор повалил Джанана Мусу. В итоге матч не доиграли, потому что большая часть игроков была удалена.

Игроки «Мадрида» Дэк, Муса, Хезонья, Ябуселе, Родригес, Ханга, Абальде, Фернандес, Рэндольф и Уильямс-Госс были дисквалифицированы. К ним присоединились и 11 игроков «Партизана». Серхио Льюль получил неспортивный.  Гершон Ябуселе скорее всего получит дисквалификацию на следующую игру.

«Партизану» засчитали победу со счетом 95:80. Сербский клуб ведет в серии до трех побед – 2:0.

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