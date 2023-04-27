8 комментариев

По информации журналиста Санти Ауна из французского издания Foot Mercato, «Реал» связался с Зиданом, чтобы начать с ним переговоры о возможном возвращении на «Сантьяго Бернабеу».

Источник добавляет, что клуб попытается вернуть Зизу, если Карло Анчелотти покинет клуб в конце сезона.

Кто будет тренировать «Мадрид» в следующем сезоне – загадка. Разные источники сообщают противоречивую информацию.

Например, журналисты RMC Sport писали, что Зидан не рассматривает вариант с возвращением в «Реал», приоритет француза – «Ювентус».

С Анчелотти все тоже очень запутанно. Итальянец несколько раз подчеркивал, что намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу» минимум до 2024 года, когда истечет его контракт. При этом издание Relevo утверждает, что «королевский клуб» сомневается в Карло. Кроме того, известно, что тренера ждут в сборной Бразилии.

Новость о возможном возвращении Зидана в «Мадрид» вызвала противоречивые эмоции у поклонников клуба. Фанаты делятся мнением в соцсетях:

💭 «Уважаю Зидана и безмерно ему благодарен. Но «Реалу» нужна свежая кровь».

💭 «Это было бы прекрасно! Купите Зидану игроков, которых он хочет, и «Реал» вновь будет на вершине».

💭 «Ужасное решение. Нам нужны какие-то новые идеи. Футбол Зидана не сработал в его последний приход в клуб. Тогда на команду было неприятно смотреть, говоря откровенно. Думаю, нам стоит либо оставить Анчелотти, либо подписать Нагельсманна».

💭 «Здорово. Он единственный достойным преемник Анчелотти. Чтобы преуспеть в «Реале», нужно отождествлять себя с клубом и его менталитетом».

💭 «А вы слышали, что Нагельсманн сейчас абсолютно свободен? «Мадриду» надо двигаться дальше, с новыми идеями. При всем уважении к Зизу, его время в клубе прошло».

💭 «Буду счастлив, если он вернется. Это может побудить Мбаппе присоединиться к нам. Нам нужен Мбаппе! Это также хорошая новость для игроков академии. Зидан всегда уделял много времени молодым футболистам».

С приближением открытия трансферного окна в прессе будет появляться все больше инсайдов о возможных переменах в команде. Случиться может все.

А как вы смотрите на гипотетическое возвращение Зидана в «Мадрид»? Делитесь своим мнением в комментариях.