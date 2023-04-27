8 комментариев

Говорит Мадрид
Блог

Во Франции пишут, что «Реал» начал переговоры с Зиданом. Он может сменить Анчелотти на посту главного тренера

Ла Лига Ла Лига
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

По информации журналиста Санти Ауна из французского издания Foot Mercato, «Реал» связался с Зиданом, чтобы начать с ним переговоры о возможном возвращении на «Сантьяго Бернабеу».

Источник добавляет, что клуб попытается вернуть Зизу, если Карло Анчелотти покинет клуб в конце сезона.

Возможно, это изображение 2 человека, люди играют в футбол, люди играют в футбол и текст

Кто будет тренировать «Мадрид» в следующем сезоне – загадка. Разные источники сообщают противоречивую информацию.

Например, журналисты RMC Sport писали, что Зидан не рассматривает вариант с возвращением в «Реал», приоритет француза – «Ювентус».

С Анчелотти все тоже очень запутанно. Итальянец несколько раз подчеркивал, что намерен остаться на «Сантьяго Бернабеу» минимум до 2024 года, когда истечет его контракт. При этом издание Relevo утверждает, что «королевский клуб» сомневается в Карло. Кроме того, известно, что тренера ждут в сборной Бразилии.

Новость о возможном возвращении Зидана в «Мадрид» вызвала противоречивые эмоции у поклонников клуба. Фанаты делятся мнением в соцсетях:

💭 «Уважаю Зидана и безмерно ему благодарен. Но «Реалу» нужна свежая кровь».

💭 «Это было бы прекрасно! Купите Зидану игроков, которых он хочет, и «Реал» вновь будет на вершине».

💭 «Ужасное решение. Нам нужны какие-то новые идеи. Футбол Зидана не сработал в его последний приход в клуб. Тогда на команду было неприятно смотреть, говоря откровенно. Думаю, нам стоит либо оставить Анчелотти, либо подписать Нагельсманна».

💭 «Здорово. Он единственный достойным преемник Анчелотти. Чтобы преуспеть в «Реале», нужно отождествлять себя с клубом и его менталитетом».

💭 «А вы слышали, что Нагельсманн сейчас абсолютно свободен? «Мадриду» надо двигаться дальше, с новыми идеями. При всем уважении к Зизу, его время в клубе прошло».

💭 «Буду счастлив, если он вернется. Это может побудить Мбаппе присоединиться к нам. Нам нужен Мбаппе! Это также хорошая новость для игроков академии. Зидан всегда уделял много времени молодым футболистам».

С приближением открытия трансферного окна в прессе будет появляться все больше инсайдов о возможных переменах в команде. Случиться может все.

А как вы смотрите на гипотетическое возвращение Зидана в «Мадрид»? Делитесь своим мнением в комментариях.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Можно
С гениальным Зиданом у Реала как минимум ЛЛ и ЛЧ будет в кармане)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ну ооочень противоречивые эмоции от возможного (очередного) возвращения Зидана. С одной стороны, Зизу есть Зизу. Это и мотивация, и заряд удачи для игроков, и тренерская мысль всё-таки (похожая на работу Карло, ибо ученик Анчелотти). С другой стороны - Зидан раздражающе академичен, не любит ротацию ещё сильнее, чем Карло. И главное, что лично мне в нём не нравится больше всего - фаворитизм. Условный Себальос кучу времени не играл при Карло, но делом доказал свою пригодность и сейчас в числе первых запасных, а нередко и в основе выходит. При Зидане подобных случаев не будет, проходили уже. А любимчики, в свою очередь, будут играть несмотря ни на что, в какой бы дичайше ужасной форме ни находились.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
это похоже что вопрос решённый уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ белошип
Можно С гениальным Зиданом у Реала как минимум ЛЛ и ЛЧ будет в кармане)
Как в 2017
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ xDe xDe
Ну ооочень противоречивые эмоции от возможного (очередного) возвращения Зидана. С одной стороны, Зизу есть Зизу. Это и мотивация, и заряд удачи для игроков, и тренерская мысль всё-таки (похожая на работу Карло, ибо ученик Анчелотти). С другой стороны - Зидан раздражающе академичен, не любит ротацию ещё сильнее, чем Карло. И главное, что лично мне в нём не нравится больше всего - фаворитизм. Условный Себальос кучу времени не играл при Карло, но делом доказал свою пригодность и сейчас в числе первых запасных, а нередко и в основе выходит. При Зидане подобных случаев не будет, проходили уже. А любимчики, в свою очередь, будут играть несмотря ни на что, в какой бы дичайше ужасной форме ни находились.
у Зидана не будет играть молодежь? Зидан не проводил ротацию? ты написал полную глупость. если ты смотрел футбол,то должен был видеть сколько он возился с эдегором, и остальными молодыми. он персонально и дополнительно год работал с Винисиусом и Родриго,у него Федя был лучший бокс-чу-бокс и Милитао стал топом. Менди был лучшим лл. ты написал или чужие слова или свою глупость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Геннадий Чеботарев
у Зидана не будет играть молодежь? Зидан не проводил ротацию? ты написал полную глупость. если ты смотрел футбол,то должен был видеть сколько он возился с эдегором, и остальными молодыми. он персонально и дополнительно год работал с Винисиусом и Родриго,у него Федя был лучший бокс-чу-бокс и Милитао стал топом. Менди был лучшим лл. ты написал или чужие слова или свою глупость.
Хватит приставать к моим комментариям. Мы уже несколько раз с тобой говорили. Желание отпало)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ xDe xDe
Ну ооочень противоречивые эмоции от возможного (очередного) возвращения Зидана. С одной стороны, Зизу есть Зизу. Это и мотивация, и заряд удачи для игроков, и тренерская мысль всё-таки (похожая на работу Карло, ибо ученик Анчелотти). С другой стороны - Зидан раздражающе академичен, не любит ротацию ещё сильнее, чем Карло. И главное, что лично мне в нём не нравится больше всего - фаворитизм. Условный Себальос кучу времени не играл при Карло, но делом доказал свою пригодность и сейчас в числе первых запасных, а нередко и в основе выходит. При Зидане подобных случаев не будет, проходили уже. А любимчики, в свою очередь, будут играть несмотря ни на что, в какой бы дичайше ужасной форме ни находились.
Не скажите, приятель. При Зидане были задействованы все 22 игрока. И даже те, кого вы считаете, что не играли. Посмотрите статистику игроков в матчах Реала при Зидане. У всех игроков есть игровые минуты. И даже забитые мячи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Vlad
Не скажите, приятель. При Зидане были задействованы все 22 игрока. И даже те, кого вы считаете, что не играли. Посмотрите статистику игроков в матчах Реала при Зидане. У всех игроков есть игровые минуты. И даже забитые мячи
Ну так ваш комментарий никак не противоречит моему. Я не говорил, что кому-то не доставалось игровых минут вовсе. Тем не менее, весьма выраженная закостенелость в плане состава, равно как и склонность выделять любимчиков и "опальных", у Зидана присутствует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий