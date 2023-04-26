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«😅Ла Лига😅». Винисиус высмеял решение судьи дать ему желтую карточку в матче против «Жироны»

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Странный момент.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выложил короткий пост в соцсетях, посвященный Ла Лиге.

Бразилец зарепостил запись со следующим текстом:

«Винисиус лежал на земле, а игрок «Жироны» ударил по нему мячом.

Вини пожаловался и получил за это карточку, а соперник остался безнаказанным».

Футболист оставил ироничную подпись со смайликами, сетуя на реалии чемпионата Испании.

Вообще момент довольно странный и обычный. Такие ситуации происходят очень часто и никаких вопросов не вызывают: мяч в поле, а игрок «Жироны» заработал аут, ударив в Винисиуса.

Фанаты по-разному отнеслись к реакции бразильца.

💭 «Вы жалуетесь на Ла Лигу, но после жалоб «Реала» вы стали самым защищенным футболистом: кричите на фунатов в каждой игре, называете судей сумасшедшими в лицо, толкаете игроков и все еще игнорируете тот факт, что вас никто не удаляет...».

💭 «Спасибо, что тебя не удалили!».

💭 «Смешно».

💭 «Слышу плач в парке».

💭 «Да, чувак!».

💭 «Единственное, что Ла Лига делает - отказывается от вины».

4 комментария

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Samurai13
Отстраните его на несколько игр и посмотрим как он будет плакать
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гель кристины
Нет, футболист хотел выбить мяч вперед, а этот разлегся как на диване
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VuNePonimaete
Вини суперфутболист, перестал бы отвлекаться на эту мелочь и в перспективе он стабильно будет в тройке на ЗМ. Хотя временами его можно понять, судьи в Испании это редкостное позорище, но при этом Винику простилу красную, а он все таки наиграл на неё суммарно
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rachidibrahimov
Помолчал бы. Арбитр имел польное право удалят его, когда он перед ним толкнул игрока Жироны
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