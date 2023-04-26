Странный момент.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выложил короткий пост в соцсетях, посвященный Ла Лиге.

Бразилец зарепостил запись со следующим текстом:

«Винисиус лежал на земле, а игрок «Жироны» ударил по нему мячом.

Вини пожаловался и получил за это карточку, а соперник остался безнаказанным».

Футболист оставил ироничную подпись со смайликами, сетуя на реалии чемпионата Испании.

Вообще момент довольно странный и обычный. Такие ситуации происходят очень часто и никаких вопросов не вызывают: мяч в поле, а игрок «Жироны» заработал аут, ударив в Винисиуса.

Фанаты по-разному отнеслись к реакции бразильца.

💭 «Вы жалуетесь на Ла Лигу, но после жалоб «Реала» вы стали самым защищенным футболистом: кричите на фунатов в каждой игре, называете судей сумасшедшими в лицо, толкаете игроков и все еще игнорируете тот факт, что вас никто не удаляет...».

💭 «Спасибо, что тебя не удалили!».

💭 «Смешно».

💭 «Слышу плач в парке».

💭 «Да, чувак!».

💭 «Единственное, что Ла Лига делает - отказывается от вины».