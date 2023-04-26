«😅Ла Лига😅». Винисиус высмеял решение судьи дать ему желтую карточку в матче против «Жироны»
Странный момент.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выложил короткий пост в соцсетях, посвященный Ла Лиге.
Бразилец зарепостил запись со следующим текстом:
«Винисиус лежал на земле, а игрок «Жироны» ударил по нему мячом.
Вини пожаловался и получил за это карточку, а соперник остался безнаказанным».
Футболист оставил ироничную подпись со смайликами, сетуя на реалии чемпионата Испании.
Вообще момент довольно странный и обычный. Такие ситуации происходят очень часто и никаких вопросов не вызывают: мяч в поле, а игрок «Жироны» заработал аут, ударив в Винисиуса.
Фанаты по-разному отнеслись к реакции бразильца.
💭 «Вы жалуетесь на Ла Лигу, но после жалоб «Реала» вы стали самым защищенным футболистом: кричите на фунатов в каждой игре, называете судей сумасшедшими в лицо, толкаете игроков и все еще игнорируете тот факт, что вас никто не удаляет...».
💭 «Спасибо, что тебя не удалили!».
💭 «Смешно».
💭 «Слышу плач в парке».
💭 «Да, чувак!».
💭 «Единственное, что Ла Лига делает - отказывается от вины».
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