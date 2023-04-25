17 комментариев

"Реал" проиграл "Жироне" 2:4.

Худшим по версии SofaScore стал Андрей Лунин, который сегодня почти не спасал - оценка 5,6. Чуть больше у Карвахаля - 5,8.

Лучшим стал Тони Кроос - у него 7,4.