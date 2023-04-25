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Лунин и Карвахаль - худшие, Кроос - лучший. Оценки игрокам «Реала» за провал с «Жироной»

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"Реал" проиграл "Жироне" 2:4.

Худшим по версии SofaScore стал Андрей Лунин, который сегодня почти не спасал - оценка 5,6. Чуть больше у Карвахаля - 5,8.

Лучшим стал Тони Кроос - у него 7,4.

17 комментариев

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Asad Nizamov
Почему бы сразу не выпустить голодных мало играющих Васкеса и Мариано ?! Если план был сливать игру, те бы хотя бы боролись, даже Валехо мог бы на мотивации сыграть лучше
+7
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+7
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VuNePonimaete
Милитао передал пятюню Упамекано и Магуаеру
Ну а мадридцы, не унываем. Я так давно привык, что вне зависимости от результатов в Лиге, Реал в ЛЧ всегда будет выжигать, так что с Сити будет совсем другой футбол. Жирону остаётся только поздравить, хотя сегодня фанаты другой части Каталонии наверно празднуют больше)
+4
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+4
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Андрей Хенто
Сегодня на мой взгляд худшим был Милитао, просто отвратительный матч провел. Надеюсь в этом матче он исчерпал лимит своих ошибок в этом сезоне. Смачная оплеуха, надеюсь это собьет с игроков Мадрида спесь перед важнейшими матчами сезона.
+3
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+3
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Rafa Mekhraliev
Не знаю конечно, слить всю вину на молодого голкипера как то не честно будет. Думаю большинство игроков просто провалилось, особенно защита.
+2
0
+2
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Ezizi Asyrmyradow
Пусть таких суди больше не рождаются
+2
0
+2
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pilligrim7
По моему Милитао был худшим и его нужно было менять вместо Начо
+2
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+2
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VuNePonimaete
Ответ Виктор Кашшаи
Игроки Жироны поставили на место танцора, расиста, ну или просто 🐵
🧯 🧯 🧯воспользуйся уже
+3
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+2
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Harut Hovsepyan
Ответ Андрей Хенто
Сегодня на мой взгляд худшим был Милитао, просто отвратительный матч провел. Надеюсь в этом матче он исчерпал лимит своих ошибок в этом сезоне. Смачная оплеуха, надеюсь это собьет с игроков Мадрида спесь перед важнейшими матчами сезона.
Каждый сезон случаются такие матчи, исключений почти нет. Но они почти всегда бывают полезнее любых других способов мотивации. Это как ведро холодной воды вылить на человека - эффект тот же.

Да, поражение, да, обидное, но в целом оно вполне может пойти на пользу команде. Так что не грустим, ждем, что дальше будет)
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Expada
Вини женщина
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Виктор Кашшаи
Ответ vill maren
Комментарий удален модератором
Пхахаха, я причем тут Рафинья?)
А, точно, у фанатья реала комплексы)
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vill maren
Ответ Виктор Кашшаи
Игроки Жироны поставили на место танцора, расиста, ну или просто 🐵
Комментарий удален модератором
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Akosha Akbarov
Ответ Rafa Mekhraliev
Не знаю конечно, слить всю вину на молодого голкипера как то не честно будет. Думаю большинство игроков просто провалилось, особенно защита.
Голкипера которого между ног пропускающего 👍
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Akosha Akbarov
Я не понимаю Дяду зачем не выпускать всемте Милитао кого то, он устал, по игре же видно , одному мне ? 2 тайме зачем пускать Вини ,когда судья не фиксирует фол на нем ? Аррибас вполне мог бы играть на этом позиции! По поводу Начо кот. Не оценивает его дайте играть своём позиции!
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alex_fanat_cska
Все-таки Милитао с отрывом худший. Во всех (!) голах он принял участие, то единоборство уступит, то позиционно проиграет, то в первом голе черт знает где будет стоять при расстреле Лунина. Не могут вызывать доверие критерии, по которым он аж лучший деф Реала
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Joni Arm
Ладно Андрюха обос...срамился, а это бразильский 🤡 в обороне ,который ЛУЧШИЙ ДЕФ В МИРЕ ?
Начо ? Пока не вышел Эдуарду ,там хаос творился.
Лучший только один -Винисиус , парень просто САТАНЕЕТ когда проигрывает !
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Геннадий Чеботарев
худшими были Родриго,Милитао,рюдигер и Вальверде. а виноват в такой игре анчелоти.
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rachidibrahimov
Можно сколько угодно хейтит Лунина, но учитывая его игровое время, это было закономерно. Чуда не случилось
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