17 комментариев

Лунин и Карвахаль - худшие, Кроос - лучший. Оценки игрокам «Реала» за провал с «Жироной»
"Реал" проиграл "Жироне" 2:4.
Худшим по версии SofaScore стал Андрей Лунин, который сегодня почти не спасал - оценка 5,6. Чуть больше у Карвахаля - 5,8.
Лучшим стал Тони Кроос - у него 7,4.
Ну а мадридцы, не унываем. Я так давно привык, что вне зависимости от результатов в Лиге, Реал в ЛЧ всегда будет выжигать, так что с Сити будет совсем другой футбол. Жирону остаётся только поздравить, хотя сегодня фанаты другой части Каталонии наверно празднуют больше)
Да, поражение, да, обидное, но в целом оно вполне может пойти на пользу команде. Так что не грустим, ждем, что дальше будет)
А, точно, у фанатья реала комплексы)
Начо ? Пока не вышел Эдуарду ,там хаос творился.
Лучший только один -Винисиус , парень просто САТАНЕЕТ когда проигрывает !