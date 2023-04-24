В хорошей форме.

После победы над «Сельтой» (2:0) «Мадрид» приступил к подготовке к следующему матчу Ла Лиги. Уже завтра команда Карло Анчелотти на выезде сыграет против «Жироны».

Клубные соцсети королевского клуба выложили короткое видео, на котором защитник Эдер Милитао принимает мяч и не глядя на ворота закручивает его в створ.

Видео назвали «No-Look Eder».

В этом сезоне в активе Милитао 26 матчей Ла Лиги и 5 забитых мячей.