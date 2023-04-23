Предыдущая игра закончилась не лучшим образом.

«Реал Мадрид» сыграет с «Жироной» в матче Ла Лиги на выезде во вторник, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.

Вот состав, который Карло Анчелотти выбрал для предстоящей игры.

Давид Алаба, Ферлан Менди все еще восстанавливаются от травм, Бензема и Камавинга тоже получили небольшие повреждения, но они вернутся к выходным.

Дани Себальос дисквалифицирован.

Эден Азар тоже не вошел в состав, потому что, по информации от COPE, нападающий получил получил сильный удар по левой лодыжке, и завтра он пройдёт тесты.

«Жирона» же сыграет одним из своих сильнейших составов, поскольку все ключевые игроки соперника находятся в хорошей форме.

Встреча между этими командами в первом круге завершилась не лучшим результатом для подопечных Анчелотти — 1:1. На этот раз «Лос Бланкос» нужна победа, а не ничья.

Стартовый состав мадридцев может выглядеть примерно так:

А кому бы вы позволили выйти в стартовом составе?