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Азар снова получил травму, Бензема восстанавливается. Возможный состав «Реала» на матч с «Жироной»

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Предыдущая игра закончилась не лучшим образом.

«Реал Мадрид» сыграет с «Жироной» в матче Ла Лиги на выезде во вторник, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.

 

Вот состав, который Карло Анчелотти выбрал для предстоящей игры.

Давид Алаба, Ферлан Менди все еще восстанавливаются от травм, Бензема и Камавинга тоже получили небольшие повреждения, но они вернутся к выходным.

Дани Себальос дисквалифицирован.

Эден Азар тоже не вошел в состав, потому что, по информации от COPE, нападающий получил получил сильный удар по левой лодыжке, и завтра он пройдёт тесты. 

«Жирона» же сыграет одним из своих сильнейших составов, поскольку все ключевые игроки соперника находятся в хорошей форме.

Встреча между этими командами в первом круге завершилась не лучшим результатом для подопечных Анчелотти — 1:1. На этот раз «Лос Бланкос» нужна победа, а не ничья.

Стартовый состав мадридцев может выглядеть примерно так:

А кому бы вы позволили выйти в стартовом составе?

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
плинтус ставит все новые рекорды по травмам. команда измотана.
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Akosha Akbarov
Arribas
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Lazizbek Gulyamov
Главное до матча с Сити были готовы всё. Ла лига уже упущен.
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