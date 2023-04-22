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16-летний Эндрик подарил своей лучшей подруге машину. Болельщики нашли скрытый смысл в жесте юноши

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В этом сезоне «Мадрид» подписал контракт с 16-летним Эндриком.

Бразильский нападающий присоединится к «сливочным» лишь в 2024 году, но поклонники «королевского клуба» уже пристально наблюдают за карьерой и личной жизнью юноши.

Недавно Эндрик подарил своей лучшей подруге Ларе машину на день рождения. Девушка поделилась в соцсетях фотографией с подписью:

«Всегда делаешь для меня всё, мы всегда вместе, несмотря ни на что! Люблю тебя, лучшие друзья навсегда».

Рассмотрим подарок Эндрика получше.

Болельщики в соцсетях прокомментировали широкий жест будущего игрока «Мадрида»:

💭 «Бро, не забудь переписать все свое имущество на маму. Бери пример со своих старших товарищей».

💭 «Примерно так и выглядит френдзона».

💭 «Знаем мы этих лучших друзей».

💭 «Скажите мне, что этот ребенок на фото не сын Эндрика. Он вообще знает, что ему всего 16 лет?»

💭 «Он подарил ей машину, а она все равно выберет того нищего парня с глубокой душой».

💭 «Черт, пацану 16 лет, а он может подарить подруге машину. А я все еще живу с мамой».

💭 «Представляю лицо Эндрика, когда он прочитал это ее «лучшие друзья навсегда». Девушка совершенно не понимает намеков».

💭 «Он решил сделать рискованную ставку. Через пару лет девушка станет его женой и сама не поймет, как это произошло!»

А какие подарки своим друзьям делаете вы?

6 комментариев

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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Нефанатик
Может автору стоит свои сопливые выбросы публиковать на другом сайте?
Вашу уверенность в себе так сильно задел этот текст? Спасибо, что поделились переживаниями, всем было очень важно о них узнать
+3
0
+3
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Винисиус Квадзба
Красавчик он
+1
0
+1
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Bolvan
Машина это хорошо, но не дай бог как у Гринвуда получится
0
0
0
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Maksat Hasanow
Ответ Bolvan
Машина это хорошо, но не дай бог как у Гринвуда получится
Но всё равно у них Хэппи энд же))) как в фильмах
0
0
0
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Bolvan
Ответ Maksat Hasanow
Но всё равно у них Хэппи энд же))) как в фильмах
Как долго это продлиться, никто не знает
0
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