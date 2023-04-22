В этом сезоне «Мадрид» подписал контракт с 16-летним Эндриком.

Бразильский нападающий присоединится к «сливочным» лишь в 2024 году, но поклонники «королевского клуба» уже пристально наблюдают за карьерой и личной жизнью юноши.

Недавно Эндрик подарил своей лучшей подруге Ларе машину на день рождения. Девушка поделилась в соцсетях фотографией с подписью:

«Всегда делаешь для меня всё, мы всегда вместе, несмотря ни на что! Люблю тебя, лучшие друзья навсегда».

Рассмотрим подарок Эндрика получше.

Болельщики в соцсетях прокомментировали широкий жест будущего игрока «Мадрида»:

💭 «Бро, не забудь переписать все свое имущество на маму. Бери пример со своих старших товарищей».

💭 «Примерно так и выглядит френдзона».

💭 «Знаем мы этих лучших друзей».

💭 «Скажите мне, что этот ребенок на фото не сын Эндрика. Он вообще знает, что ему всего 16 лет?»

💭 «Он подарил ей машину, а она все равно выберет того нищего парня с глубокой душой».

💭 «Черт, пацану 16 лет, а он может подарить подруге машину. А я все еще живу с мамой».

💭 «Представляю лицо Эндрика, когда он прочитал это ее «лучшие друзья навсегда». Девушка совершенно не понимает намеков».

💭 «Он решил сделать рискованную ставку. Через пару лет девушка станет его женой и сама не поймет, как это произошло!»

А какие подарки своим друзьям делаете вы?