16-летний Эндрик подарил своей лучшей подруге машину. Болельщики нашли скрытый смысл в жесте юноши
В этом сезоне «Мадрид» подписал контракт с 16-летним Эндриком.
Бразильский нападающий присоединится к «сливочным» лишь в 2024 году, но поклонники «королевского клуба» уже пристально наблюдают за карьерой и личной жизнью юноши.
Недавно Эндрик подарил своей лучшей подруге Ларе машину на день рождения. Девушка поделилась в соцсетях фотографией с подписью:
«Всегда делаешь для меня всё, мы всегда вместе, несмотря ни на что! Люблю тебя, лучшие друзья навсегда».
Рассмотрим подарок Эндрика получше.
Болельщики в соцсетях прокомментировали широкий жест будущего игрока «Мадрида»:
💭 «Бро, не забудь переписать все свое имущество на маму. Бери пример со своих старших товарищей».
💭 «Примерно так и выглядит френдзона».
💭 «Знаем мы этих лучших друзей».
💭 «Скажите мне, что этот ребенок на фото не сын Эндрика. Он вообще знает, что ему всего 16 лет?»
💭 «Он подарил ей машину, а она все равно выберет того нищего парня с глубокой душой».
💭 «Черт, пацану 16 лет, а он может подарить подруге машину. А я все еще живу с мамой».
💭 «Представляю лицо Эндрика, когда он прочитал это ее «лучшие друзья навсегда». Девушка совершенно не понимает намеков».
💭 «Он решил сделать рискованную ставку. Через пару лет девушка станет его женой и сама не поймет, как это произошло!»
А какие подарки своим друзьям делаете вы?
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