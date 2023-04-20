Когда Хаби Алонсо взял на себя руководство «Байером» в октябре 2022 года, команда дрейфовала около зоны вылета из Бундеслиги.

Пять месяцев спустя они занимают шестое место в чемпионате и только что пробились в свой первый полуфинал еврокубков с 2002 года.

На фоне отличного начала тренерской карьеры Алонсо, в сети завирусились старые кадры, на которых Жозе Моуринью предсказывает, что Хаби станет «очень хорошим» тренером.

В 2019 году португалец объяснил:

«Его отец был тренером, он рос в похожей атмосфере, что и я, потом стал игроком – куда лучше, чем я. Хаби – топ-футболист, он очень силен на своей позиции на поле, он очень хорошо понимает игру. Хаби выступал в Испании, в Англии и в Германии. Его тренировал Гвардиола в «Баварии», я в «Мадриде», Анчелотти в «Мадриде», Бенитес в «Ливерпуле». Так что, если сложить все это вместе, то можно сказать, что у Хаби есть все, чтобы стать очень хорошим тренером».

Теперь будем ждать встречи Хаби Алонсо и Жозе Моуринью в полуфинале Лиги Европы! Первый матч уже 11 мая.