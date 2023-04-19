По информации издания Relevo, в начале апреля Перес и Модрич провели неформальную встречу, на которой президент «Мадрида» сообщил Луке, что в скором времени хорват получит от клуба предложение о продлении контракта на один год.

Источник добавляет, что «сливочные» хотят сохранить в команде пятерых из шести футболистов, чьи контракты истекают в конце сезона. Речь идет о Модриче, Кроосе, Начо, Асенсио и Себальосе, только на Мариано клуб больше не рассчитывает.

Сообщается, что некоторые игроки уже получили предложение о новом соглашении, а некоторые, как Лука, получили от руководство устное подтверждение намерения «Мадрида» продлить контракт.

Ожидается, что Модрич получил предложение, когда график «Реала» станет менее плотным. Вероятно, хорват согласится и еще год будет радовать болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».

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