15 комментариев

Рассказывает бывший спортивный директор мадридцев.

Неймар был близок к тому, чтобы присоединиться к «Реалу» в 13-летнем возрасте, но сделка не состоялась из-за одного пожелания семьи игрока.

Бывший спортивный директор «Реала» Рамон Мартинес в разговоре с MARCA рассказал о том, как бразилец почти перешел на «Сантьяго Бернабеу».

«Ней тренировался здесь 10 дней в 13 лет. Представитель Робиньо, Вагнер Рибейро, рассказал мне о нем, но у него была тысяча запросов от мальчиков, которые хотели приехать и потренироваться. Он сам оплатил поездку Нея, и мы дали ему сыграть с ровесниками. И, уф, он был настоящим инопланетянином. Он показал потрясающий дриблинг и забил гол. Потом еще проход и гол.

Мы уже все обговорили с его отцом: месячная зарплата, контракт... но все оборвалось. Проблема была в одном: бабушка и дедушка жили в Бразилии и нужно было купить им дом за 60 000 евро. Клуб не согласился, и сделка была сорвана».

В конце концов Неймар присоединился к главному сопернику «Реала» «Барселоне» в 2013 году и провел там четыре плодотворных года, прежде чем переехать в Париж. В 186 матчах за сине-гранатовых он забил 105 голов и отдал 76 передач.

А мог бы в 13 лет перейти в «Реал» и стать легендой Мадрида...