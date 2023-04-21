Говорит Мадрид
Блог

Неймар мог перейти в «Реал» в 13 лет, сделка уже была полностью согласована. Но все сорвалось из-за одной просьбы семьи игрока

Неймар Неймар
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Рассказывает бывший спортивный директор мадридцев.

Неймар был близок к тому, чтобы присоединиться к «Реалу» в 13-летнем возрасте, но сделка не состоялась из-за одного пожелания семьи игрока.

Бывший спортивный директор «Реала» Рамон Мартинес в разговоре с MARCA рассказал о том, как бразилец почти перешел на «Сантьяго Бернабеу».

 

«Ней тренировался здесь 10 дней в 13 лет. Представитель Робиньо, Вагнер Рибейро, рассказал мне о нем, но у него была тысяча запросов от мальчиков, которые хотели приехать и потренироваться. Он сам оплатил поездку Нея, и мы дали ему сыграть с ровесниками. И, уф, он был настоящим инопланетянином. Он показал потрясающий дриблинг и забил гол. Потом еще проход и гол.

Мы уже все обговорили с его отцом: месячная зарплата, контракт... но все оборвалось. Проблема была в одном: бабушка и дедушка жили в Бразилии и нужно было купить им дом за 60 000 евро. Клуб не согласился, и сделка была сорвана».

В конце концов Неймар присоединился к главному сопернику «Реала» «Барселоне» в 2013 году и провел там четыре плодотворных года, прежде чем переехать в Париж. В 186 матчах за сине-гранатовых он забил 105 голов и отдал 76 передач.

А мог бы в 13 лет перейти в «Реал» и стать легендой Мадрида...

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dayway
А мог в 13 лет перейти в Реал и стать легендой Мадрида...

Не уверен, что когда тебе 13, а из достижений в Реале у тебя 10 дней тренировок, требование о покупке дома родственникам это верный путь к статусу легенды.
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
и все получилось как надо. Реал ни чего не потерял.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Dayway
А мог в 13 лет перейти в Реал и стать легендой Мадрида... Не уверен, что когда тебе 13, а из достижений в Реале у тебя 10 дней тренировок, требование о покупке дома родственникам это верный путь к статусу легенды.
Не срослось так не срослось. Бывает, всех талантливых детишек себе не заполучить всё равно. Но причина вряд ли в просьбе (тем более, отца, а не самого шкета-Неймара) о покупке дома - выше верно отметили, что для того же Месси в аналогичном возрасте Барса сделала всё. Само собой, для Реала 60 тыс. евро - не деньги, тем более за потенциального топа. Очевидно, представители Реала отказали отцу Нея, поняв, что с этим "окружением" будет очень трудно работать, так скажем. Ну или что-то в этом роде.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Иванов
Ответ Achilles 21
та ладно ничего не потерял:), одну лигу чемпионов с ним бы да зацепили в тот период
Так за тот период и зацепили 3
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ Dayway
А мог в 13 лет перейти в Реал и стать легендой Мадрида... Не уверен, что когда тебе 13, а из достижений в Реале у тебя 10 дней тренировок, требование о покупке дома родственникам это верный путь к статусу легенды.
Месси как раз в 13 лет в академию Барсы переходил, клуб взял на себя лечение и родственников помог перевезти, так что все условно
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artemmmmmmmm
А Гатагова Реал не хотел подписать?
https://www.sports.ru/football/1059967270.html
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julia Balinova
Ответ Schiaff1no
Месси как раз в 13 лет в академию Барсы переходил, клуб взял на себя лечение и родственников помог перевезти, так что все условно
Ну там речь все же шла о родителях. Перевоз бабушки с дедушкой - это, наверное, все-таки перебор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
одни скажут Реал зажал жалкие 60к для стариков Неймара, их мог бы оплатить и сам Перес со своего кармана, а другие затвердят, что бразилец кинул бы и Реал ради баснословного предложения ПСЖ. но бесполезно сейчас спорить что было бы лучше. вода то утекла...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slow focus
Неймар не геймченджер, слишком подверженный травмам для этого. и если оглядываться на его прайм, то у Реала все в порядке с составом и титулами тогда было и без него. но как доят родственники игроков футбольные клубы - это конечно нечто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Петровских
В настоящий момент он бы был обменян на Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Achilles 21
Ответ Петр Иванов
Так за тот период и зацепили 3
я тебе не про период его и игры в барсе, а с самого начала как месси например когда в 13 лет перешёл в академию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Демидов
Ответ Геннадий Чеботарев
и все получилось как надо. Реал ни чего не потерял.
Согласен. Как и Ней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий