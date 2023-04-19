Говорит Мадрид
Блог

Плохие новости: суперкомпьютер посчитал шансы «Реала» на ЛЧ. Cравним с прошлым сезоном?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Футбол Футбол

После 1000 симуляций алгоритм FiveThirtyEight высчитал 37-процентную вероятность, что мадридский «Реал» пройдет «Ман Сити» и выйдет в финал Лиги чемпионов. Шансы команды Пепа – 63%.

Что ж, мы хорошо помним прошлогодние прогнозы – «Ливерпуль» и «Сити» были названы фаворитами полуфиналов, а проход «Реала» в финал оценивался в 28%, победа в нем – в 7%.

«Реал» сыграет с «Сити» 9 и 17 мая. Давайте вспомним, как команды встречались раньше.

2022-й: первый полуфинал на «Этихаде» забрал «Сити» (4:3), а ответный выгрыз «Реал» (3:1).

2020-й: в первом матче 1/8 «Реал» проиграл на «Бернабеу» 1:2, а ответную встречу сыграли только через полгода – но ее тоже забрал «Сити» (2:1).

2016-й: за 180 минут команды забили лишь один гол – забил «Сити», но дальше прошел «Реал». Автогол Фернандо вывел «Мадрид» в финал.

Manchester City vs Real Madrid, 2016 Champions League: Final Score 0-0 as City draw 1st leg - Bitter and Blue

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akosha Akbarov
Ваш супер компьютер пусть оценивает шансы Реала на 1% ! АЛА МАДРИД !!!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Будет сложно, но Мадрид привык к такому
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruziboy Kobilov
Супер компьютер всегда правильно прогнозирует только меняется название клеб место Реал Мадрид пишет Манчестер сити
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Right Authoritarianism
низкие проценты нам на пользу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.dug1n
Реал выиграл когда 1% был против Сити, так что мне эти цифры ничего не говорят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Суперкомпьютер может считать что угодно, но человеческий фактор невозможно просчитать. Футбол тем и прекрасен, что в нем может произойти что угодно, одна ошибка и ты уже проиграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aslan Aslan
Те и те люди, те и те первоклассные футболисты, как и в прошлом году исход решит фатальные ошибки и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жоракул Хомидов
Ответ Ruziboy Kobilov
Супер компьютер всегда правильно прогнозирует только меняется название клеб место Реал Мадрид пишет Манчестер сити
Мой прогноз реял Мадрид шанс балшой 60/40 польза реял Мадрид перед реял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий