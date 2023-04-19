8 комментариев

После 1000 симуляций алгоритм FiveThirtyEight высчитал 37-процентную вероятность, что мадридский «Реал» пройдет «Ман Сити» и выйдет в финал Лиги чемпионов. Шансы команды Пепа – 63%.

Что ж, мы хорошо помним прошлогодние прогнозы – «Ливерпуль» и «Сити» были названы фаворитами полуфиналов, а проход «Реала» в финал оценивался в 28%, победа в нем – в 7%.

«Реал» сыграет с «Сити» 9 и 17 мая. Давайте вспомним, как команды встречались раньше.

2022-й: первый полуфинал на «Этихаде» забрал «Сити» (4:3), а ответный выгрыз «Реал» (3:1).

2020-й: в первом матче 1/8 «Реал» проиграл на «Бернабеу» 1:2, а ответную встречу сыграли только через полгода – но ее тоже забрал «Сити» (2:1).

2016-й: за 180 минут команды забили лишь один гол – забил «Сити», но дальше прошел «Реал». Автогол Фернандо вывел «Мадрид» в финал.