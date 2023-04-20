15 комментариев

Мадридский «Реал» встретится с «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 9 и 17 мая.

Это значит, что у команды Анчелотти будет ровно 3 дня между финалом Кубка Испании и первым полуфиналом ЛЧ. В лучшем случае первая игра против «Сити» состоялась бы 10 мая, но пройдет на день раньше.

Вот как выглядит календарь мадридцев.

• «Сельта» (Ла Лига, дома) - 22 апреля

• «Жирона» (Ла Лига, на выезде) - 25 апреля

• «Альмерия» (Ла Лига, дома) - 29 апреля

• «Реал Сосьедад» (Ла Лига, на выезде) - 2 мая

• «Осасуна» (финал Кубка Испании, нейтральный матч) - 6 мая

• «Манчестер Сити» (1-й матч полуфинала Лиги чемпионов, домашний) - 9 мая

• «Хетафе» (Ла Лига, дома) - 13/14 мая

• «Манчестер Сити» (2-й матч полуфинала Лиги чемпионов, на выезде) - 17 мая