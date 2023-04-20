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Ох, «Реалу» не повезло: максимально плотный и сложный календарь – с Кубком Испании, «Сити» и Ла Лигой

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Мадридский «Реал» встретится с «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 9 и 17 мая.

Это значит, что у команды Анчелотти будет ровно 3 дня между финалом Кубка Испании и первым полуфиналом ЛЧ. В лучшем случае первая игра против «Сити» состоялась бы 10 мая, но пройдет на день раньше.

Вот как выглядит календарь мадридцев.

• «Сельта» (Ла Лига, дома) - 22 апреля

• «Жирона» (Ла Лига, на выезде) - 25 апреля

• «Альмерия» (Ла Лига, дома) - 29 апреля

• «Реал Сосьедад» (Ла Лига, на выезде) - 2 мая

• «Осасуна» (финал Кубка Испании, нейтральный матч) - 6 мая

• «Манчестер Сити» (1-й матч полуфинала Лиги чемпионов, домашний) - 9 мая

• «Хетафе» (Ла Лига, дома) - 13/14 мая

• «Манчестер Сити» (2-й матч полуфинала Лиги чемпионов, на выезде) - 17 мая

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15 комментариев

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Yubaba
Ответ VuNePonimaete
С какого рожна все Сити в фавориты записали? Реал изменился по сравнению с прошлым годом, молодняк окреп и эти ребята уже потихоньку становятся ветеранами. А усилился ли Сити по сравнению с прошлым годом, когда Реал его прошел? Нет, нисколько не усилились, их фланги не сильнее Мадрида, центрфорвард не сильнее Бензема, полузащита у Реала лучшая в мире и переиграть её могут лишь за счет интенсивности, поэтому по-любому нужно готовить Тчуамени, он будет нужен и крайне важен в этом противостоянии. В конце концов это турнир Реала, а результат Сити 0 ЛЧ за всю историю, так что это они должны бояться Мадрид.
Все по делу, кроме того факта, что Сити не усилился... У них в атаке появился один игрок, блондин такой, может слышали)
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+17
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VuNePonimaete
С какого рожна все Сити в фавориты записали? Реал изменился по сравнению с прошлым годом, молодняк окреп и эти ребята уже потихоньку становятся ветеранами. А усилился ли Сити по сравнению с прошлым годом, когда Реал его прошел? Нет, нисколько не усилились, их фланги не сильнее Мадрида, центрфорвард не сильнее Бензема, полузащита у Реала лучшая в мире и переиграть её могут лишь за счет интенсивности, поэтому по-любому нужно готовить Тчуамени, он будет нужен и крайне важен в этом противостоянии. В конце концов это турнир Реала, а результат Сити 0 ЛЧ за всю историю, так что это они должны бояться Мадрид.
+15
-2
+13
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Man in Blanco
Надеюсь Дон Карло даст отдохнуть ключевым игрокам в ЛЛ, она уже по сути слита и как раз есть те, кому есть что доказывать - Себальос, Начо, Менди (если когда-нибудь вылечится), ну и Азар (если ещё не совсем пол-шестого, хотя думаю он уже морально потух).
А основу методично готовить к финалу КК и Сити.
+13
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+12
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Vlad
Реал только в январе феврале сдаёт, а потом с марта начнёт громить многих в ЛЧ. Даже если первую игру проиграет, то вторую камбэк случается.
+2
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VuNePonimaete
Ответ Yubaba
Все по делу, кроме того факта, что Сити не усилился... У них в атаке появился один игрок, блондин такой, может слышали)
Да Холанд бистяра, но не забывайте, скольких игроков они потеряли на других позициях, их защита Аке, Аканджи, Стоунз, это что топ игроки? Грилиш и Эдерсон чтоли в ЛЧ выжигают? Молчу про то, что де Брейне и Гюндоган не молодеют, это вам не Модрич с Кроссом, которые с годами только лучше становятся
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Axs Men
Ну так у Сити так же, там ещё перенесенный матч который тоже надо сыграть
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paperboy
Сравнили . У Сити борьба за АПЛ впереди. А Реалу отдыхать в Ла Лиге и один матч необязательного кубка провести. Так что Реалу легче.
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Mustang Shelby
Не смешите меня, разве это плотный и сложный календарь для реала
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Brigande
С МС тоже все плотно , еще и борьба за чемпионство в отличии от Мадрида , поэтому да сложно , но соперник в таких же условиях .
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Ruslan3132
финал кубка по хорошему могли бы и перенести.
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Андрей Сергеев
Ответ VuNePonimaete
С какого рожна все Сити в фавориты записали? Реал изменился по сравнению с прошлым годом, молодняк окреп и эти ребята уже потихоньку становятся ветеранами. А усилился ли Сити по сравнению с прошлым годом, когда Реал его прошел? Нет, нисколько не усилились, их фланги не сильнее Мадрида, центрфорвард не сильнее Бензема, полузащита у Реала лучшая в мире и переиграть её могут лишь за счет интенсивности, поэтому по-любому нужно готовить Тчуамени, он будет нужен и крайне важен в этом противостоянии. В конце концов это турнир Реала, а результат Сити 0 ЛЧ за всю историю, так что это они должны бояться Мадрид.
)))) а Сити это время, «кукурузу охраняли»
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Firdavs Khursanov
Ответ VuNePonimaete
С какого рожна все Сити в фавориты записали? Реал изменился по сравнению с прошлым годом, молодняк окреп и эти ребята уже потихоньку становятся ветеранами. А усилился ли Сити по сравнению с прошлым годом, когда Реал его прошел? Нет, нисколько не усилились, их фланги не сильнее Мадрида, центрфорвард не сильнее Бензема, полузащита у Реала лучшая в мире и переиграть её могут лишь за счет интенсивности, поэтому по-любому нужно готовить Тчуамени, он будет нужен и крайне важен в этом противостоянии. В конце концов это турнир Реала, а результат Сити 0 ЛЧ за всю историю, так что это они должны бояться Мадрид.
Всё по факту!
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Ruslan Magomaev
Ответ VuNePonimaete
С какого рожна все Сити в фавориты записали? Реал изменился по сравнению с прошлым годом, молодняк окреп и эти ребята уже потихоньку становятся ветеранами. А усилился ли Сити по сравнению с прошлым годом, когда Реал его прошел? Нет, нисколько не усилились, их фланги не сильнее Мадрида, центрфорвард не сильнее Бензема, полузащита у Реала лучшая в мире и переиграть её могут лишь за счет интенсивности, поэтому по-любому нужно готовить Тчуамени, он будет нужен и крайне важен в этом противостоянии. В конце концов это турнир Реала, а результат Сити 0 ЛЧ за всю историю, так что это они должны бояться Мадрид.
Сити очень хорош, и гораздо опаснее с Холландом. Но я думаю Реал их пройдёт.
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Wolfy777
Ответ Yubaba
Все по делу, кроме того факта, что Сити не усилился... У них в атаке появился один игрок, блондин такой, может слышали)
Ну один игрок, даже такой, как Холланд-не панацея. Он форвард, но чтобы доставить ему мяч должна слаженно и сильно играть вся команда-отбор, прессинг, быстрый переход из обороны в атаку, фланговые игроки, последний пас и т.д.
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