Говорит Мадрид
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«Сейчас для победы в ЛЧ нужно обыграть «Мадрид». Раньше это была «Барса», но теперь – «Реал». Согласны с Пепом?

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Пеп Гвардиола вышел в полфинула Лиги чемпионов в десятый раз – ближе всех к такому величию только Карло Анчелотти (9 раз). Однако испанец добирался до финала лишь трижды: в 2009-м и 2011-м с «Барсой» (оба – успешно) и в 2021-м (проиграл «Челси»).

В этом сезоне на пути Пепа к финалу – Анчелотти с мадридском «Реалом», и Гвардиола считает их самым сложным соперником в современной ЛЧ.

«Думаю, все клубы мира считают, что если они хотят выиграть Лигу чемпионов, то должны обыграть «Реал Мадрид». Раньше это была «Барса», а теперь «Реал».

Согласны ли вы с Пепом?

Pep Guardiola and Carlo Ancelotti: Control against chaos in the Champions League – Football España

Гвардиола 8 раз бился против Анчелотти: 5 матчей закончились победой Пепа, 3 забрал Карло.

 

24 комментария

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30-71
ну конечно же раньше это была бчк)))))) видно же какая конкурентная команда была по количеству трофеев КЧ/ЛЧ)))))
+32
-1
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Emilpers88
Раньше, это когда? А вообще Барса очень удобный соперник для совершения камбэков
+31
-1
+30
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Egobrain junior
Не очень помню, когда там Барса считалась такой силой,чтоб прям кто прошёл, тот победил. Реал в этом плане авторитетнее однозначно
+23
0
+23
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Lifar Skladchikov
Комплиментарно. Но вообще нужно выиграть финал))
+11
0
+11
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Ilqar Murad
Ответ Hella black
Давай Пепе прихлопни уже этот кабинет,как в старые добрые времена 5:0
Кишка тонка
+7
-1
+6
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nurikkkk
Ответ All These Things I Hate
Хм, в сезоне 20/21 Сити прошел Реал)
Нет, ты путаешь с сезоном 19/20
в 20-21 Челси выбил Реал, который потом и стал победителем обыграв Сити в финале.
+2
0
+2
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nurikkkk
Ответ Рэд Уайт
2006-15 -4 лч ,два требля,сикступл, регулярные полуфиналы
Ну ладно тебе...))) в 2006/2007 Барса вылетела в 1/8...
+2
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Alexei Rusinov
Сезон 20/21. Реал вылетел от Челси, Челси взял ЛЧ. Случай первый за много лет.
Сезон 19/20. Вылетели от Ман Сити (как, Пеп, помогло?), выиграла Бавария.
Сезон 18/19. Вылетели от Аякса, Ливерпуль обыграл в финале Тоттенхем.
...Реал на пути к ЛЧ в последние 10 лет не обыгрывал Барселону, а та не обыгрывала Реал...

Фигню сказал, но похвалил Барселону 😊
+2
0
+2
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Bolvan
Ответ Hella black
Давай Пепе прихлопни уже этот кабинет,как в старые добрые времена 5:0
Ты про Барсу
+2
0
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All These Things I Hate
Ответ nurikkkk
Нет, ты путаешь с сезоном 19/20 в 20-21 Челси выбил Реал, который потом и стал победителем обыграв Сити в финале.
А, точно
+1
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kudayberdiev1996@mail.ru
Ответ Hella black
Давай Пепе прихлопни уже этот кабинет,как в старые добрые времена 5:0
К сожалению, Пепе уже в Порту((( Но Реал все же сделает свое дело
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Kanat Zhanzak
Когда была Барса что то не понял.
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Gringo85
Сейчас это даст лишь финал.
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Мадрид наказывает!
В 2016-м Матрасы обыграли Барсу, но проиграли финал.
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CopaAmerica
если бы не чудил в критических матчах имел бы еще 2 кубка ЛЧ
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Akosha Akbarov
Раньше это было Бавария ! Если обыграеш Баварию то ты чемпион был , не верите смотрите матчи лч и путь к трофею !
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Мурад Гамзаев
Месяц назад Наполи подлизывал. Усыпляет бдительность
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Серхио Гарсио
Ответ Egobrain junior
Не очень помню, когда там Барса считалась такой силой,чтоб прям кто прошёл, тот победил. Реал в этом плане авторитетнее однозначно
Я думаю он времен своего тренерства в Барсе )))
Ну или середина 10-х. Тогда барса была очень сильной , А те кто ее побеждал в плей-офф, выходили в полуфинал/финал или даже выигрывали. (Хотя как говорили выше , барса того времени , запомнилась как команда камбэков, независимо от уровней команд))) )
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Рэд Уайт
Ответ nurikkkk
Ну ладно тебе...))) в 2006/2007 Барса вылетела в 1/8...
в 18/19 и 19/20 реал тоже,а до прихода моуриньо так вообще 6 лет подряд
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Egobrain junior
Ответ Серхио Гарсио
Я думаю он времен своего тренерства в Барсе ))) Ну или середина 10-х. Тогда барса была очень сильной , А те кто ее побеждал в плей-офф, выходили в полуфинал/финал или даже выигрывали. (Хотя как говорили выше , барса того времени , запомнилась как команда камбэков, независимо от уровней команд))) )
В середине десятых царил реал в лч, так что хз
А если времен самого гвардиола, то это было так давно, что и старожилы не упомнят
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All These Things I Hate
Хм, в сезоне 20/21 Сити прошел Реал)
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