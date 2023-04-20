24 комментария

Пеп Гвардиола вышел в полфинула Лиги чемпионов в десятый раз – ближе всех к такому величию только Карло Анчелотти (9 раз). Однако испанец добирался до финала лишь трижды: в 2009-м и 2011-м с «Барсой» (оба – успешно) и в 2021-м (проиграл «Челси»).

В этом сезоне на пути Пепа к финалу – Анчелотти с мадридском «Реалом», и Гвардиола считает их самым сложным соперником в современной ЛЧ.

«Думаю, все клубы мира считают, что если они хотят выиграть Лигу чемпионов, то должны обыграть «Реал Мадрид». Раньше это была «Барса», а теперь «Реал».

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Гвардиола 8 раз бился против Анчелотти: 5 матчей закончились победой Пепа, 3 забрал Карло.