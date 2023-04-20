24 комментария

«Сейчас для победы в ЛЧ нужно обыграть «Мадрид». Раньше это была «Барса», но теперь – «Реал». Согласны с Пепом?
Пеп Гвардиола вышел в полфинула Лиги чемпионов в десятый раз – ближе всех к такому величию только Карло Анчелотти (9 раз). Однако испанец добирался до финала лишь трижды: в 2009-м и 2011-м с «Барсой» (оба – успешно) и в 2021-м (проиграл «Челси»).
В этом сезоне на пути Пепа к финалу – Анчелотти с мадридском «Реалом», и Гвардиола считает их самым сложным соперником в современной ЛЧ.
«Думаю, все клубы мира считают, что если они хотят выиграть Лигу чемпионов, то должны обыграть «Реал Мадрид». Раньше это была «Барса», а теперь «Реал».
Согласны ли вы с Пепом?
Гвардиола 8 раз бился против Анчелотти: 5 матчей закончились победой Пепа, 3 забрал Карло.
в 20-21 Челси выбил Реал, который потом и стал победителем обыграв Сити в финале.
Сезон 19/20. Вылетели от Ман Сити (как, Пеп, помогло?), выиграла Бавария.
Сезон 18/19. Вылетели от Аякса, Ливерпуль обыграл в финале Тоттенхем.
...Реал на пути к ЛЧ в последние 10 лет не обыгрывал Барселону, а та не обыгрывала Реал...
Фигню сказал, но похвалил Барселону 😊
Ну или середина 10-х. Тогда барса была очень сильной , А те кто ее побеждал в плей-офф, выходили в полуфинал/финал или даже выигрывали. (Хотя как говорили выше , барса того времени , запомнилась как команда камбэков, независимо от уровней команд))) )
А если времен самого гвардиола, то это было так давно, что и старожилы не упомнят