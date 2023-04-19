Перед ответным матчем «Челси» и «Реала» в 1/4 ЛЧ произошел милый эпизод. Во время традиционных приветствий с судьями в подтрибунке капитану «Мадрида» протянул руку ребенок – Бензема незамедлительно ответил взаимностью.

У Карима это не вызвало никаких эмоций (очевидно почему), а вот мальчик преобразился: схватился за свою руку с огромным удивлением, разинув рот. Похоже, именно ради таких моментов детей выводят на поле перед игрой.

А вот полная версия – с реакций на других игроков.