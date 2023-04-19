Говорит Мадрид
Блог

«Как твоя рука?» Мальчик в восторге от встречи с Бензема, Куртуа и Канте

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы Клубы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Перед ответным матчем «Челси» и «Реала» в 1/4 ЛЧ произошел милый эпизод. Во время традиционных приветствий с судьями в подтрибунке капитану «Мадрида» протянул руку ребенок – Бензема незамедлительно ответил взаимностью.

У Карима это не вызвало никаких эмоций (очевидно почему), а вот мальчик преобразился: схватился за свою руку с огромным удивлением, разинув рот. Похоже, именно ради таких моментов детей выводят на поле перед игрой.

А вот полная версия – с реакций на других игроков.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Впечатление на всю жизнь, не каждый день можно прикоснуться к футболисту такого большого калибра.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tibaut Curtois
На слова ребенка "Челси выиграет" Куртуа спокойно ухмыльнулся))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий