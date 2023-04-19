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Бразилия отменяется? Анчелотти вернул доверие руководства «Реала», и он гарантированно останется во главе команды

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Результаты говорят сами за себя.

По словам Серхио Сантоса из испанского издания Relevo, Карло Анчелотти вернул доверие руководства «Реала» после отличных результатов команды в последние недели. Руководство клуба считает его «идеальным тренером» для «Реала».

Предполагается, что он останется в «Мадриде» еще на сезон, выполняя свой контракт, который заканчивается в 2024 году.

Сообщается, что Анчелотти гарантировали пост, если «Реал» выбьет «Барселону» из борьбы за Кубок и «Челси» в Лиге чемпионов, что он и сделал. Теперь тренер должен остаться во главе «Лос Бланкос» еще на год независимо от того, что произойдет до конца сезона.

Клуб начал сомневаться, стоит ли им продолжать сотрудничество с Анчелотти после поражения от «Барсы» со счетом 3:1 в финале Суперкубка Испании. Однако в следующие месяцы ему удалось улучшить игру команды, доведя ее до полуфинала ЛЧ и финала Кубка Испании.

5 комментариев

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Артур Коркмасов
Сделайте нормальные трансферы наконец ему!
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Shukhrat Ruziyev
если даже придет кто то но , он явно не будет лучше чем Мр Анчи.
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Bleck Ridermen
Отличная новость👍🏼
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Кентуки
Будет лучше если он выграет КК и ЛЧ!
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Андрей Хенто
Анчелотти заслужил доработать свой контакт до конца, главное чтобы руководство команды поддержали его на трансферном рынке. Усиление необходимо Мадриду для того, что в следующем году бороться за все трофеи.
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