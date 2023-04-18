«Вальверде стал лучшим игроком матча? Думаю, я это заслужил», — смеясь, сказал Родриго журналистам после победы над «Челси» со счетом 2:0.

Бразилец забил оба гола в ворота «синих», так что он точно заслужил награду! Но Феде тоже был великолепен, без сомнения.

Вальверде сделал 3 ключевых паса.

Родриго продолжает проявлять себя как король Лиги чемпионов, забив свой 10-й гол в турнире за последние два сезона.