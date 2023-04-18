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Веселая реакция Родриго на то, что Вальверде выиграл приз «лучшего игрока матча» против «Челси»

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«Вальверде стал лучшим игроком матча? Думаю, я это заслужил», — смеясь, сказал Родриго журналистам после победы над «Челси» со счетом 2:0.

Бразилец забил оба гола в ворота «синих», так что он точно заслужил награду! Но Феде тоже был великолепен, без сомнения.

Вальверде сделал 3 ключевых паса.

Родриго продолжает проявлять себя как король Лиги чемпионов, забив свой 10-й гол в турнире за последние два сезона.

4 комментария

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Станислав Саганов-Коняев
Оба хороши, но MVP матча Куртуа по моему мнению
+20
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+20
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Андрей Хенто
Лучшим на мой взгляд был Куртуа, совершил несколько важнейших сэйвов. Вальверде тоже был очень хорош, боролся на всех участках поля и шикарно сыграл в моменте со вторых голом, выведя Родриго на пустые ворота. Да и в эмоциональном плане этот индивидуальный приз сейчас нужен Феде больше всех. Очень рад за него.
+7
0
+7
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CopaAmerica
вальверде прекрасный игрок но в сборной уругвая на чм 2022 он был никакой (как и вся команда), один и тот же игрок в реале и сборной - огромная разница, я снова о роли тренера и тактики в игре команды
+5
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+5
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ДИЛЬШАТ Садыров
Ответ Станислав Саганов-Коняев
Оба хороши, но MVP матча Куртуа по моему мнению
Абсолютно согласен.
+3
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