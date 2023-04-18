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Родриго забивает, Криштиану одобряет: SIUUU на «Стэмфорд Бридж»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Это случилось: «Реал Мадрид» открыл счет в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси». Сделал это на 58-й минуте Родриго – бразилец сам убежал по флангу, отдал на Кариму на пустые ворота, но мяч не дошел до француза. Вини подхватил, мог бить сам, но покатил в центр на Родриго, который забил вторым касанием!

Статистика Родриго в Лиге чемпионов за «Реал Мадрид»:

◎ 38 матче (20 в старте)

◉ 14 голов

◉ 8 ассистов

Отправив мяч в ворота соперника, Родриго решил исполнить классическое празднование Криштиану Роналду «Siuuuuu».  Легендарный португалец одобряет.

8 комментариев

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Роман
Это разве круто. Вот о Месси можно вспоминать, когда какой-то клуб банкротится.
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Андрей Хенто
Очень рад за него, не везло ему в первом матче против Челси, против Кадиса вообще шикарно играл, но реализация моментов была ужасающей и вот наконец-то он смог забить, очень важный мяч.
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Фруктовый роналду
Это празднование на века.Криш на всегда вписал себя в историю как бы его не хейтели
+7
-3
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Антон
Весь матч не покидает ощущение "ЧТО ПРОИСХОДИТ???". Сначала в атаке бегали Канте, Джеймс, и Галлахер. Потом он убрал Фернандеса, единственного, кто подавал там признаки жизни. И выпустил 3 крайков.
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udiekemen
Пххп, красава Родриго) ппхх и легендарное празднования)
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Haman
Родриго вообще становится убийцей в ЛЧ, в том году похоронил Сити своим дублем в полуфинале, вчера зарешал с Челси. Интересный игрок. С таким и Мбаппе не нужен :)
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