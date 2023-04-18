8 комментариев

Это случилось: «Реал Мадрид» открыл счет в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси». Сделал это на 58-й минуте Родриго – бразилец сам убежал по флангу, отдал на Кариму на пустые ворота, но мяч не дошел до француза. Вини подхватил, мог бить сам, но покатил в центр на Родриго, который забил вторым касанием!

​Статистика Родриго в Лиге чемпионов за «Реал Мадрид»:

◎ 38 матче (20 в старте)

◉ 14 голов

◉ 8 ассистов

Отправив мяч в ворота соперника, Родриго решил исполнить классическое празднование Криштиану Роналду «Siuuuuu». Легендарный португалец одобряет.