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«Мой прогноз 11:1». «Арестуйте Лэмпарда». Реакции болельщиков «Реала» и «Челси» на стартовые составы команд

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Уже скоро на «Стэмфорд Бридж» состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Мадридом».  У действующих победителей турнира преимущество 2:0 благодаря голам Карима Бензема и Марко Асенсио в первом матче противостояния.

Болельщики в Twitter отреагировали на стартовые составы своих команд  на матч Лиги чемпионов УЕФА. Реакции диаметрально противоположные.

@vusi_manzini: «Нужно преподать им урок».

@JdristaJr: «Вперед! Мой прогноз 11:1 в пользу «Реала».

@Roy44nopxc3d: «Стартовый состав, как и неделю назад – мы снова их поджарим».

@CFC24k: «Шансы «Челси» составляли 1%, а теперь 0%».

@ShowtimeChels: «У «Челси» один нападающий и это чертов Кай Хаверц…да вы издеваетесь!».

@slimePF: «Срочно арестуйте Лэмпарда».

3 комментария

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Sgi
Новости , которые мы заслужили
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+1
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Dmitry Tendersfm
Вот и поиграл Челси в лч
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