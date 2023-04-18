«Мой прогноз 11:1». «Арестуйте Лэмпарда». Реакции болельщиков «Реала» и «Челси» на стартовые составы команд
Уже скоро на «Стэмфорд Бридж» состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Мадридом». У действующих победителей турнира преимущество 2:0 благодаря голам Карима Бензема и Марко Асенсио в первом матче противостояния.
Болельщики в Twitter отреагировали на стартовые составы своих команд на матч Лиги чемпионов УЕФА. Реакции диаметрально противоположные.
@vusi_manzini: «Нужно преподать им урок».
@JdristaJr: «Вперед! Мой прогноз 11:1 в пользу «Реала».
@Roy44nopxc3d: «Стартовый состав, как и неделю назад – мы снова их поджарим».
@CFC24k: «Шансы «Челси» составляли 1%, а теперь 0%».
@ShowtimeChels: «У «Челси» один нападающий и это чертов Кай Хаверц…да вы издеваетесь!».
@slimePF: «Срочно арестуйте Лэмпарда».
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