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В этот день 58 лет назад «Реал» в 11-й раз стал чемпионом Испании, сегодня команда на 11 очков отстает от «Барсы»

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«Реал Мадрид» поделился ностальгическим фото в официальном аккаунте Twitter: в этот день ровно 58 лет назад, в сезоне 1964/65 команда в одиннадцатый раз стала чемпионом Испании. Соревнование тогда состояло из 30 туров, а не из 38, как сегодня.

«Мадрид» выступал под руководством Мигеля Муньоса, капитаном команды был Пако Хенто, а вместе с ним играли Пирри, Ференц Пушкаш, Амансио Амаро, Хосе Сантамария.

18 апреля 1965 года «Реал» обыграл «Севилью» и завоевал чемпионство.

Сегодня, к сожалению, команда Карло Анчелотти далека от победы в домашнем чемпионате, хоть и является действующем обладателем титула – «сливочные» на 11 очков отстают от «Барселоны» - лидера Ла Лиги.

 

Зато у «Мадрида» есть все шансы на победу в Кубке Короля, финал которого состоится 6 мая, а также на выход в полуфинал Лиги чемпионов – это может произойти уже сегодня.

Пожелаем «Мадриду» удачи!

 

1 комментарий

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louis72
Какая-то бессмысленная статья с натянутой историей про чемпионство и отставание
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