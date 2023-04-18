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«Динамо Загреб» назовет в честь Луки Модрича тренировочное поле

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Болельщики, владеющие фан-токенами Dinamo Zagreb ($DZG), могли выбрать название одной из тренировочных площадок возле клубного стадиона «Максимир». После народного голосования было принято решение назвать поле в честь Луки Модрича.

Болельщики выбирали между бывшими игроками загребского «Динамо». Среди их заслуг — победа в Лиге чемпионов и заметный след в сборной Хорватии. Четырьмя кандидатами были Лука Модрич, Звонимир Бобан, Роберт Просинецкий и Матео Ковачич.

Модрич получил подавляющие 44,91% голосов. Бывший капитан загребского «Динамо» выиграл с клубом три чемпионских титула, два Кубка Хорватии и один Суперкубок.

1 комментарий

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Ummash
Поздравляю Лука Модрич
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