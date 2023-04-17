Мадриду хватило 6 минут, чтобы реализовать план Карима.

Ровно года назад «Реал» и «Челси» уже встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов – тогда в первом матче в Лондоне «Реал» разбил «синих» 3:1 – казалось, что исход двухматчевого противостояния решен, но «Челси» был не согласен.

На «Бернабеу» англичане выиграли основное время 3:1 и перевели игру в овертайм. А перед началом дополнительного времени состоялся разговор Бензема с Винисиусом – француз что-то старательно объяснял, а Вини кивал головой.

Итог – на 96-й минуте Бензема забил. конечно же, с передачи Винисиуса.

Есть ли после этого у «Челси» какие-то шансы на сегодняшний камбэк?