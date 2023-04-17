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Ровно год назад «Реал» уже выбивал «Челси» из ЛЧ: все решил гол Бензема – он придумал комбинацию и объяснил ее Винисиусу на ладони😱😱😱

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Мадриду хватило 6 минут, чтобы реализовать план Карима.

Ровно года назад «Реал» и «Челси» уже встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов – тогда в первом матче в Лондоне «Реал» разбил «синих» 3:1 – казалось, что исход двухматчевого противостояния решен, но «Челси» был не согласен.

На «Бернабеу» англичане выиграли основное время 3:1 и перевели игру в овертайм. А перед началом дополнительного времени состоялся разговор Бензема с Винисиусом – француз что-то старательно объяснял, а Вини кивал головой.

Итог – на 96-й минуте Бензема забил. конечно же, с передачи Винисиуса.

Есть ли после этого у «Челси» какие-то шансы на сегодняшний камбэк?

3 комментария

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Игорь Слободчиков
Бензема практически каждого игрока линии атаки делает лучше
+6
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Bugy
то, что и должен делать настоящий лидер и капитан.
+6
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Андрей Хенто
Ответ Игорь Слободчиков
Бензема практически каждого игрока линии атаки делает лучше
Абсолютно верно, лучше и не скажешь.
+4
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