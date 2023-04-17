8 комментариев

🤩🤩🤩 Касильяс восторженно отреагировал на видеообращение «Реала». Фанаты посмеялись над Икером, вспомнив его прощание с клубом 🤣
Икер, уважай себя.
Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на нашумевшее видеозаявление мадридцев.
Испанец зарепостил обращение королевского клуба, подписав его:
«Тотальный отец! Бумммм!».
Любопытно, что Икера не просто не поддержали, а вовсе, раскритиковали. Фанаты напомнили Касильясу, как «отец» называл его и Рауля аферистами.
💭 «Я люблю тебя, Икер, ха-ха-ха-ха-ха-ха».
💭 «Икер, уважай себя. Президент этого клуба называл тебя марионеткой и мошенником».
💭 «Тот, кого ты называешь отцом».
💭 «Отец - тот, который отправил тебя на трансферный рынок?».
💭 «Твой отец - Месси».
💭 «Они выгоняют его из «Мадрида», а потом...».
Касильяс - легенда клуба и навсегда ей останется. Такие отношения не рушатся мгновенно, парой слов или одним трансфером ...
Да и сейчас он работает в системе Мадрида, что уже говорит о том, что его в клубе ценили и будут ценить всегда.