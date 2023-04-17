8 комментариев

Икер, уважай себя.

Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на нашумевшее видеозаявление мадридцев.

Испанец зарепостил обращение королевского клуба, подписав его:

«Тотальный отец! Бумммм!».

Любопытно, что Икера не просто не поддержали, а вовсе, раскритиковали. Фанаты напомнили Касильясу, как «отец» называл его и Рауля аферистами.

💭 «Я люблю тебя, Икер, ха-ха-ха-ха-ха-ха».

💭 «Икер, уважай себя. Президент этого клуба называл тебя марионеткой и мошенником».

💭 «Тот, кого ты называешь отцом».

💭 «Отец - тот, который отправил тебя на трансферный рынок?».

💭 «Твой отец - Месси».

💭 «Они выгоняют его из «Мадрида», а потом...».