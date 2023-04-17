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🤩🤩🤩 Касильяс восторженно отреагировал на видеообращение «Реала». Фанаты посмеялись над Икером, вспомнив его прощание с клубом 🤣

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Икер, уважай себя.

Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на нашумевшее видеозаявление мадридцев.

Испанец зарепостил обращение королевского клуба, подписав его:

«Тотальный отец! Бумммм!».

Любопытно, что Икера не просто не поддержали, а вовсе, раскритиковали. Фанаты напомнили Касильясу, как «отец» называл его и Рауля аферистами.

💭 «Я люблю тебя, Икер, ха-ха-ха-ха-ха-ха».

💭 «Икер, уважай себя. Президент этого клуба называл тебя марионеткой и мошенником».

💭 «Тот, кого ты называешь отцом».

💭 «Отец - тот, который отправил тебя на трансферный рынок?».

💭 «Твой отец - Месси».

💭 «Они выгоняют его из «Мадрида», а потом...».

8 комментариев

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Harut Hovsepyan
Глупцы те, кто думает, что Икеру следовало обидеться на клуб и Переса из-за таких мелочей. Все они - взрослые люди, все всё понимают, если и были какие-то недопонимания, пусть даже обиды, то они давно в прошлом.

Касильяс - легенда клуба и навсегда ей останется. Такие отношения не рушатся мгновенно, парой слов или одним трансфером ...
+44
-5
+39
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ShamilK
Касильяс сам по себе очень хороший человек, который не станет держать обиду на кого-то. Он слишком сильно любит Мадрид. Меня совсем не удивляет, что он оставил все это в прошлом
+10
-1
+9
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ZA.RMA
Ответ Harut Hovsepyan
Глупцы те, кто думает, что Икеру следовало обидеться на клуб и Переса из-за таких мелочей. Все они - взрослые люди, все всё понимают, если и были какие-то недопонимания, пусть даже обиды, то они давно в прошлом. Касильяс - легенда клуба и навсегда ей останется. Такие отношения не рушатся мгновенно, парой слов или одним трансфером ...
Да дело в том, что Икер и сам всё прекрасно понимал..конечно, всегда больно уходить из клуба, где ты провёл большую часть своей жизни, но это лучше, чем оставаться обузой..

Да и сейчас он работает в системе Мадрида, что уже говорит о том, что его в клубе ценили и будут ценить всегда.
+10
-2
+8
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Roman Betenya
Когда гранатовые со своими зарплатными махинациями чего-то там рассказывают про отношения в Реале, это очень забавно :)
+3
0
+3
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Владимир Владимир
Ответ Harut Hovsepyan
Глупцы те, кто думает, что Икеру следовало обидеться на клуб и Переса из-за таких мелочей. Все они - взрослые люди, все всё понимают, если и были какие-то недопонимания, пусть даже обиды, то они давно в прошлом. Касильяс - легенда клуба и навсегда ей останется. Такие отношения не рушатся мгновенно, парой слов или одним трансфером ...
Перес - лишь президент Реала, причем тут клуб? Так что Икер здесь не облажался.
+3
0
+3
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Harut Hovsepyan
Ответ ZA.RMA
Да дело в том, что Икер и сам всё прекрасно понимал..конечно, всегда больно уходить из клуба, где ты провёл большую часть своей жизни, но это лучше, чем оставаться обузой.. Да и сейчас он работает в системе Мадрида, что уже говорит о том, что его в клубе ценили и будут ценить всегда.
Такого игрока невозможно не ценить, я считаю!) Заслужил всю эту любовь фанатов и уважение молодого поколения футболистов (особенно голкиперов).
+1
0
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