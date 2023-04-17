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Кроос и Модрич продолжат творить историю в «Реале». Сообщается, что клуб готов предложить хорвату новый контракт

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В этом сезоне «Реал» покинул Каземиро, от легендарного трио полузащитников «сливочных» остались Кроос и Модрич.

Тони часто говорил о своем желании уйти из футбола на пике. При этом карьеру немец хотел завершить именно в «Мадриде». По информации издания Marca, после долгих размышлений Кроос наконец согласился продлить контракт с «королевским клубом».

Недавно стало известно, что «Реал» хочет продлить контракт и с Модричем. Relevo cooбщает, что в ближайшие недели клуб предложит хорвату новое соглашение.

По информации Marca, легендарные полузащитники «Мадрида» останутся в команде еще как минимум на один сезон.

История продолжается!

6 комментариев

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Андрей Хенто
Самая лучшая новость за сегодня, читал, что Мадрид в скором времени сделает всем предложения о продлении контракта у кого он заканчивается нынешним летом, кроме Мариано.
+7
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+7
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Андрей Хенто
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Модрич в последнее время подсел
Всем бы так проседать.
+4
0
+4
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ZA.RMA
После ухода Каземиро - не хотелось так скоро прощаться и с ними..жду продления легенд клуба🤍
+3
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Махмуд Тилавов
Даже не вериться, что когда нибудь уйдут эти профессора
0
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Emik.
Давно пора 👏
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