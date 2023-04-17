В этом сезоне «Реал» покинул Каземиро, от легендарного трио полузащитников «сливочных» остались Кроос и Модрич.

Тони часто говорил о своем желании уйти из футбола на пике. При этом карьеру немец хотел завершить именно в «Мадриде». По информации издания Marca, после долгих размышлений Кроос наконец согласился продлить контракт с «королевским клубом».

Недавно стало известно, что «Реал» хочет продлить контракт и с Модричем. Relevo cooбщает, что в ближайшие недели клуб предложит хорвату новое соглашение.

По информации Marca, легендарные полузащитники «Мадрида» останутся в команде еще как минимум на один сезон.

История продолжается!