7 комментариев

Завтра состоится ответная встреча «Мадрида» и «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти уже вылетела в Лондон, чтобы сыграть на «Стэмфорд Бридж».

Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась уверенной победой «Реала» (2:0), отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает «Реал Мадрид» фаворитом и в завтрашнем противостоянии: шансы команды Анчелотти на победу оцениваются в 43%, а на ничью в 26%.

Другой суперкомпьютер SuperJohn тоже предсказывает победу испанского гранда: по прогнозам, матч в Лондоне закончится со счетом 1:3.

А какого результата ждете вы?