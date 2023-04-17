7 комментариев

Суперкомпьютер назвал победителя матча «Челси» - «Реал»
Завтра состоится ответная встреча «Мадрида» и «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти уже вылетела в Лондон, чтобы сыграть на «Стэмфорд Бридж».
Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась уверенной победой «Реала» (2:0), отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.
Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает «Реал Мадрид» фаворитом и в завтрашнем противостоянии: шансы команды Анчелотти на победу оцениваются в 43%, а на ничью в 26%.
Другой суперкомпьютер SuperJohn тоже предсказывает победу испанского гранда: по прогнозам, матч в Лондоне закончится со счетом 1:3.
А какого результата ждете вы?
Даже если в ЛЛ все уже на 95% победитель очевиден, хотелось бы, чтобы отрыв с первым местом был не таким большим, а для этого нужно больше сил и работы