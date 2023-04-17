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Суперкомпьютер назвал победителя матча «Челси» - «Реал»

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Завтра состоится ответная встреча «Мадрида» и «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти уже вылетела в Лондон, чтобы сыграть на «Стэмфорд Бридж».

Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась уверенной победой «Реала» (2:0), отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает «Реал Мадрид» фаворитом и в завтрашнем противостоянии: шансы команды Анчелотти на победу оцениваются в 43%, а на ничью в 26%.

Другой суперкомпьютер SuperJohn тоже предсказывает победу испанского гранда: по прогнозам, матч в Лондоне закончится со счетом 1:3.

А какого результата ждете вы?

7 комментариев

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ZA.RMA
Надеюсь Реал забьет свой 1 и просто не пропустит)

Даже если в ЛЛ все уже на 95% победитель очевиден, хотелось бы, чтобы отрыв с первым местом был не таким большим, а для этого нужно больше сил и работы
+5
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+5
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Killer_na_belom_barse$
Ответ ZA.RMA
Надеюсь Реал забьет свой 1 и просто не пропустит) Даже если в ЛЛ все уже на 95% победитель очевиден, хотелось бы, чтобы отрыв с первым местом был не таким большим, а для этого нужно больше сил и работы
Всё может быть, вспомните 2016 год, отрыв большой, а по итогу одно очко по моему отделило) Барса весной часто сдувается и её начинает хандрить)
+2
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+2
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CopaAmerica
1-3 выглядит реально
+1
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Right Authoritarianism
а компьютер оптимист)
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wizard58
Не верьте прогнозам этих железяк! Шанс победить у Реала 1%, бухмейкеры не дадут соврать! Дело только в том, что Реалу достаточно и этого процента, Реал же не больше, чем клуб
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Адлер Пожарная Часть
Выехал в БК ставить …
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Никита Крылов
Ответ ZA.RMA
Надеюсь Реал забьет свой 1 и просто не пропустит) Даже если в ЛЛ все уже на 95% победитель очевиден, хотелось бы, чтобы отрыв с первым местом был не таким большим, а для этого нужно больше сил и работы
А смысл этого бесполезного действия , тратящего кучу сил и энергии в пустую ! Все силы нужно бросить на лч и финал кубка !
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