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«Аль-Наср» сделал предложение Зидану, именно его Роналду хочет видеть во главе команды. Тренеру пообещали просто ошеломительную сумму 🤩💰

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Исполнится ли мечта Криштиану?

Саудовские СМИ взорвались заголовками — «Аль-Наср», за который сейчас выступает Криштиану Роналду, сделал астрономическое предложение Зинедину Зидану.

Marca сообщает, что речь идет о 120 миллионах евро за два сезона или 60 миллионов в год. Пока что окружение французского тренера не отреагировало на это предложение, так как оно было сделано лишь недавно.

«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду воссоединился с Зиданом, под руководством которого он провел два с половиной сезона в «Реале» и выиграл три Лиги чемпионов. Вопрос в том, согласится ли Зидан работать в клубе из Саудовской Аравии, учитывая, что у него всегда есть и будут предложения из Европы и ему нравится жить в Мадриде.

После увольнения Руди Гарсии «Аль-Наср» назначил временным руководителем бывшего тренера команды U19 Динко Еличича, но он будет занимать пост только до конца сезона.

Ранее CBS Sports сообщал, что клуб выбрал две кандидатуры на роль главного тренера: Зинедина Зидана и Жозе Моуринью. В выборе потенциальных боссов участвовал Роналду, он же будет участвовать в переговорах.

 

Соблазнит ли Зидана такое предложение?

22 комментария

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Андрей Хенто
Уверен, что Зидан не согласится, ему это не надо.
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Андрей Хенто
Ответ на войне как на войне
А что ему надо? Сборная? Не получил. Реал? Второй приход ничего не принес. АПЛ? Не захотел. Хоть денег заработает
Второй приход ничего не принес? Серьезно? Человек пришел, навел порядок, на следующий сезон взял чемпионат, да и в следующем имея огромные проблемы со стартовым составом дошел до полуфинала Лиги Чемпионов и до последнего тура боролся за чемпионство.
+9
-2
+7
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Greatest Of All Time
Ответ Decard Show
Когда ты за год суммарно зарабатываешь +300 лимон баксов, когда ты являешься самым влиятельным спортсменом современности и когда вокрук тебя вращается весь мир ты тоже будешь наглеть
Ты 1 это не весь мир. За всех не отвечай.
+6
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Greatest Of All Time
Ладно то Зидан, уже неважно где он будет тренировать.
Но вам не кажется, что балласт уже наглеет. Один из самых слабых игроков Верблюдлиги, а оно и самая слабая лига из всех. А он ещё кого-то выбирает. 🤦🏻‍♂️
+6
-2
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Boba jac
Что-то погонщик верблюдов разошёлся не на шутку . Меняет тренеров как перчатки . Этому португальскому фрукту в любительской лиге зачем Зидан ! Аль насры или как там аль макры обыгрывать ?
Вот даёт кринж
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Bolvan
Это Криш его подписывать собрался, а не Аль наср
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Nikolay Kozlov
\клуб выбрал две кандидатуры на роль главного тренера: Зинедина Зидана и Жозе Моуринью

Я тоже тут организовал дворовую команду. Я выбрал на роль главного тренера Пепа Гвардиола и Карлот Анчелотти. Не знаю согласятся ли, вызов то серьезный
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Right Authoritarianism
Зидан не пойдет
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кто-то
Видимо, азиатский ЛЧ собрался выиграть
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Muhammad Juraev
Кринж зовёт Зидана, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию таджикскому Истиклолу в ЛЧ Азии!
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Muhammad Juraev
Ответ кто-то
Видимо, азиатский ЛЧ собрался выиграть
Без вариантов!
Будут нормально играть до тех пор, пока не попадут на таджикский Истиклол, а там таджики их разгромят как обычно!
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Виктор Краснодар
Ответ Decard Show
Когда ты за год суммарно зарабатываешь +300 лимон баксов, когда ты являешься самым влиятельным спортсменом современности и когда вокрук тебя вращается весь мир ты тоже будешь наглеть
вокруК него мир не вращается)))))
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EM
Вот и пускай там остаются навсегда
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Геннадий Чеботарев
Зидан летом будет а Реале. А через два года в сборной.
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Виьалий
деньги на карте верблюдами не пахнут))
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четти чепаратти
РПЛ продала права трансляции Китаю за 50 тыс баксов . 50 тыс баксов Карл!Вот это сделка вот это масштаб . Кто там про верблюдлигу п...дел?
https://www.sports.ru/football/1115064804-kitaj-predlozhil-50-tysyach-dollarov-za-prava-na-pokaz-igr-rpl-s-fnl-u.html
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Mustang Shelby
Офигеть получается по 60млн
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