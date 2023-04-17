22 комментария

Исполнится ли мечта Криштиану?

Саудовские СМИ взорвались заголовками — «Аль-Наср», за который сейчас выступает Криштиану Роналду, сделал астрономическое предложение Зинедину Зидану.

Marca сообщает, что речь идет о 120 миллионах евро за два сезона или 60 миллионов в год. Пока что окружение французского тренера не отреагировало на это предложение, так как оно было сделано лишь недавно.

«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду воссоединился с Зиданом, под руководством которого он провел два с половиной сезона в «Реале» и выиграл три Лиги чемпионов. Вопрос в том, согласится ли Зидан работать в клубе из Саудовской Аравии, учитывая, что у него всегда есть и будут предложения из Европы и ему нравится жить в Мадриде.

После увольнения Руди Гарсии «Аль-Наср» назначил временным руководителем бывшего тренера команды U19 Динко Еличича, но он будет занимать пост только до конца сезона.

Ранее CBS Sports сообщал, что клуб выбрал две кандидатуры на роль главного тренера: Зинедина Зидана и Жозе Моуринью. В выборе потенциальных боссов участвовал Роналду, он же будет участвовать в переговорах.

Соблазнит ли Зидана такое предложение?