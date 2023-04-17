16 комментариев

«Реал Мадрид» отправился в Лондон, где завтра состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси».

Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» закончилась победой Королевского клуба со счетом 2:0 – отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

Подопечные Карло Анчелотти рассчитывают воспользоваться преимуществом в завтрашней игре и выйти в полуфинал турнира.

Давайте посмотрим лучшие кадры из поездки команды в Лондон.