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«Реал Мадрид» отправился в Лондон📸лучшие кадры из поездки

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«Реал Мадрид» отправился в Лондон, где завтра состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси».

Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» закончилась победой Королевского клуба со счетом 2:0 – отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

Подопечные Карло Анчелотти рассчитывают воспользоваться преимуществом в завтрашней игре и выйти в полуфинал турнира.

Давайте посмотрим лучшие кадры из поездки команды в Лондон.

16 комментариев

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Ivang King
Ответ CopaAmerica
азар зачем летит?
Не знаю, надеюсь его там оставят
+17
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+17
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CopaAmerica
азар зачем летит?
+11
0
+11
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Raul14
удачи самой великой команде в истории футбола!
+11
-1
+10
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Alex Torres
Ответ CopaAmerica
азар зачем летит?
Кто же должен за всех в столовой доедать
+5
0
+5
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CopaAmerica
Ответ Ivang King
Не знаю, надеюсь его там оставят
жирный намек клуба на трансфер))
+2
0
+2
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V S
Ответ Raul14
удачи самой великой команде в истории футбола!
Впереди победа и полуфинал.! ! ! . VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
+1
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+1
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Raul14
Ответ V S
Впереди победа и полуфинал.! ! ! . VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
против Армении?
+1
0
+1
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V S
Ответ Raul14
удачи самой великой команде в истории футбола!
Победа и полуфинал в лиге чемпионов.VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
+1
0
+1
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Базука Базука
Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
а что они все в чёрном - это выездная форма Мадрида? траурная какая-то...
будем хоронить Щелси прямо на СтэмфордБридж!
там же сразу заупокойную отслужить, "не отходя от кассы".
+1
0
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Murchello
зачем показывать противнику куда летить нам *** пусть они преежаеть с поражением
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Геворг-Цветной Ара-Первый
а что они все в чёрном - это выездная форма Мадрида?
траурная какая-то...
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Kamran Dadashev
Азар похож на инвалида в коляске))
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V S
Ответ Raul14
против Армении?
Наоборот.VS.
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DMLTKV
Ответ CopaAmerica
азар зачем летит?
любит путешествовать
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Khoza]]]
Ответ Ivang King
Не знаю, надеюсь его там оставят
Ахахахах
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Denis242424
Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
а что они все в чёрном - это выездная форма Мадрида? траурная какая-то...
Похоронная бригада для Челси. Челси, наверное, надолго теперь остались вне игр в ЛЧ, и встреч с Реалом.
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