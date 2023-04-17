С Вини и Кроосом. Заявка «Мадрида» на матч с «Челси»
Карло Анчелотти вызвал всех доступных футболистов первой команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси», который состоится завтра в Лондоне.
Винисиус и Тони Кроос не играли с «Кадисом» из-за мышечной перегрузки – их возвращение в заявку стало облегчением для болельщиков «Мадрида». Единственный отсутствующий – Ферлан Менди, француз продолжает восстанавливаться после травмы.
Вот заявка Карло Анчелотти на матч с «Челси»:
Кроос Тчуа Феде
Кама Алабай Мили Карва
Стена
Замена: Родриго, Модрич, Себа, Рюди, Начо
Карвахаль милитао рюдигер камавингва
Васкес кроос тчуамени модрич родриго
Бенема
Замены если всё будет благополучно то можно 5 смен сделать особенно ветеранов, вини будет у нас тузом пусть он отдыхает