Карло Анчелотти вызвал всех доступных футболистов первой команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси», который состоится завтра в Лондоне.

Винисиус и Тони Кроос не играли с «Кадисом» из-за мышечной перегрузки – их возвращение в заявку стало облегчением для болельщиков «Мадрида». Единственный отсутствующий – Ферлан Менди, француз продолжает восстанавливаться после травмы.

Вот заявка Карло Анчелотти на матч с «Челси»: