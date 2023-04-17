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С Вини и Кроосом. Заявка «Мадрида» на матч с «Челси»

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Карло Анчелотти вызвал всех доступных футболистов первой команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси», который состоится завтра в Лондоне.

Винисиус и Тони Кроос не играли с «Кадисом» из-за мышечной перегрузки – их возвращение в заявку стало облегчением для болельщиков «Мадрида». Единственный отсутствующий – Ферлан Менди, француз продолжает восстанавливаться после травмы.  

Вот заявка Карло Анчелотти на матч с «Челси»:

4 комментария

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Иван Куянец
Реал полностью готов выходить в полуфинал лч
+3
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+3
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Эльдар Сулейманов
Менди нету и не надо, так хорошо без него, чувствуешь фланг в безопасности, ужасный защитник надеюсь его продадут этого Джанго,
+1
0
+1
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Кентуки
Вини Бензема Асенсио
Кроос Тчуа Феде
Кама Алабай Мили Карва
Стена
Замена: Родриго, Модрич, Себа, Рюди, Начо
+1
0
+1
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Mustang Shelby
Куртуа

Карвахаль милитао рюдигер камавингва

Васкес кроос тчуамени модрич родриго

Бенема

Замены если всё будет благополучно то можно 5 смен сделать особенно ветеранов, вини будет у нас тузом пусть он отдыхает
+1
0
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