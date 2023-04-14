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Без Винисиуса и Крооса. Заявка «Мадрида» на матч с «Кадисом»

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Карло Анчелотти определился с заявкой на завтрашний матч между «Мадридом» и «Кадисом». Итальянский специалист не рассчитывает на Винисиуса, Тони Крооса и Ферлана Менди.

Винисиус и Кроос завершили матч с «Челси» с небольшой мышечной перегрузкой и сегодня тренировались только в зале. Карло Анчелотти предпочитает не рисковать двумя ключевыми игроками команды перед встречей с «Челси» в Лондоне, которая запланирована на 18 апреля.

Ферлан Менди продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Кадисом»:

1 комментарий

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shark308
Вини вообще отдыха не дают, можно было бы проводить иногда ротацию на Азара или Родриго.
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