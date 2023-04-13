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Рио Фердинанд красиво продемонстрировал свое уважение к «Реалу». Видео с этим эпизодом завирусилось в сети

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд
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Встал на защиту герба.

Рио Фердинанд сделал красивый жест в адрес «Реала» перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» работал на той встрече в качестве эксперта, и перед игрой с ним произошел интересный эпизод, о чем он рассказал в соцсетях.

Фердинанд опубликовал видео, на котором он в последнюю минуту просит переместить стойку BT Sport, чтобы не наступить на герб мадридского клуба, и эти кадры сразу же завирусились в сети. Эксперт посчитал такую ситуацию неуважением к «Реалу».

«Я думаю, что нам нужно поговорить об этому, Коули... Что они хотят, чтобы мы сделали, приятель?» — сказал Фердинанд, а после сам же и ответил: «Они просят нас стоять на гербе «Реала» — мы не можем этого сделать, чувак!»

Затем в видео Фердинанд рассказывает, что они собираются передвинуть стойку:

«Мы должны были стоять вот здесь. Нам надо поговорить с менеджером, мы не можем этого сделать. Мы собираемся передвинуть его, чтобы не стоять на гербе».

Джо Коул, бывший игрок «Челси», поддержал коллегу, хоть и отнесся к этому не так серьезно. Он пошутил, что они «не хотели расстраивать зверя», имея в виду «Реал», перед началом матча.

2 комментария

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ZA.RMA
Ответ Ruslan3132
зато сзади старый пердун от ТВ ходит туда сюда
ну, это очень грубо..
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Ruslan3132
зато сзади старый пердун от ТВ ходит туда сюда
+1
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