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«В свои 63 он техничнее, чем любой игрок «Челси»: болельщики «Реала» в восторге от игровой формы Карло Анчелотти

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Итальянец действительно хорош.

«Реал» дома обыграл «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Голами отметились Карим Бензема и вышедший на замену Марко Асенсио. Бен Чилуэлл был удален за фол последней надежды во втором тайме.

По ходу матча мяч оказался в технической зоне «Реала», где главный тренер Мадрида показал свои способности в жонглировании футбольным снарядом.

В качестве игрока Анчелотти играл на позиции полузащитника и начал свою карьеру в итальянском клубе «Парма», помог клубу выйти в Серию B в 1979 году. В следующем сезоне он перешел в «Рому», где выиграл титул Чемпиона Италии и четыре титула Кубка Италии,

В конце карьеры Карло играл за «Милан», с которым выиграл два титула чемпиона Италии и два Кубка Чемпионов.

4 комментария

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Ольга Арлова
Ну, опыт не пропьешь. Папа есть Папа
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VuNePonimaete
Надеюсь Карло останется. Нет сейчас на его место более подходящей кандидатуры. Но надеюсь он в этот раз будет более требователен к трансферам. Позиция правого вингера в клубе это гг
+2
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MajestySport
Сделал больше полезных действий чем игроки Челси
+8
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ZA.RMA
Папочка))
+3
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