Итальянец действительно хорош.

«Реал» дома обыграл «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Голами отметились Карим Бензема и вышедший на замену Марко Асенсио. Бен Чилуэлл был удален за фол последней надежды во втором тайме.

По ходу матча мяч оказался в технической зоне «Реала», где главный тренер Мадрида показал свои способности в жонглировании футбольным снарядом.

В качестве игрока Анчелотти играл на позиции полузащитника и начал свою карьеру в итальянском клубе «Парма», помог клубу выйти в Серию B в 1979 году. В следующем сезоне он перешел в «Рому», где выиграл титул Чемпиона Италии и четыре титула Кубка Италии,

В конце карьеры Карло играл за «Милан», с которым выиграл два титула чемпиона Италии и два Кубка Чемпионов.