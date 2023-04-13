Остановите же уже эту машину!

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/2023 Карим Бензема провел семь матчей, в которых забил четыре мяча. Три из них − в ворота «Ливерпуля» и один, сегодня, «Челси». На групповом этапе в играх против «Селтика» и донецкого «Шахтера» форвард не отличался.

В прошлом сезоне «Мадрид» стал победителем ЛЧ, а последними клубами на пути «сливочных» были вновь представители Англии. И если в финале против «мерсисайдцев» француз не забивал, то «Сити» в полуфинале получил от игрока три мяча, а «Челси» в четвертьфинале и того больше − четыре.

Получается, что в последних матчах против английских клубов Карим Бензема забил одиннадцать голов подряд:

⚽️⚽️⚽️⚽️ «Челси»

⚽️⚽️⚽️ «Сити»

⚽️⚽️⚽️ »Ливерпуль»

⚽️ «Челси»

По данным Opta, только Лионель Месси забил больше голов в ворота английских команд (27) голов больше, чем сейчас на счету Карима Бензема − всего 20.

В социальных сетях быстро отреагировали на новые достижения француза:

Болельщики также не остались в стороне:

💭 Кариму Бензема видимо очень помогает тот факт, что он каждый сезон играет против команд АПЛ. Это какой-то заговор? ;)

💭 Англофоб, получается?

💭 У французов и англичан давние исторические связи. Может он им таким образом мстит за что-то, кто знает.

💭 Французская машина по наказанию англичан. «Рено» лучше, чем «Макларен» 😅