Бензема − специалист по английским клубам. Выдал впечатляющую серию голов в ворота «Ливерпуля», «Сити» и «Челси»
Остановите же уже эту машину!
В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/2023 Карим Бензема провел семь матчей, в которых забил четыре мяча. Три из них − в ворота «Ливерпуля» и один, сегодня, «Челси». На групповом этапе в играх против «Селтика» и донецкого «Шахтера» форвард не отличался.
В прошлом сезоне «Мадрид» стал победителем ЛЧ, а последними клубами на пути «сливочных» были вновь представители Англии. И если в финале против «мерсисайдцев» француз не забивал, то «Сити» в полуфинале получил от игрока три мяча, а «Челси» в четвертьфинале и того больше − четыре.
Получается, что в последних матчах против английских клубов Карим Бензема забил одиннадцать голов подряд:
⚽️⚽️⚽️⚽️ «Челси»
⚽️⚽️⚽️ «Сити»
⚽️⚽️⚽️ »Ливерпуль»
⚽️ «Челси»
По данным Opta, только Лионель Месси забил больше голов в ворота английских команд (27) голов больше, чем сейчас на счету Карима Бензема − всего 20.
В социальных сетях быстро отреагировали на новые достижения француза:
Болельщики также не остались в стороне:
💭 Кариму Бензема видимо очень помогает тот факт, что он каждый сезон играет против команд АПЛ. Это какой-то заговор? ;)
💭 Англофоб, получается?
💭 У французов и англичан давние исторические связи. Может он им таким образом мстит за что-то, кто знает.
💭 Французская машина по наказанию англичан. «Рено» лучше, чем «Макларен» 😅
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