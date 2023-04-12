Видимо в клубе завелась мышь.

В прошлом были сообщение о том, что в «Мадриде» появился крот, который постоянно за два часа до начала матчей сливает в прессу стартовый состав команды.

Сегодня поступило очередное подтверждение этому, так как за 10 часов до игры против «Челси» на COPE появился состав команды Анчелотти.

По данным издания, выбор был сделан такой:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Вальверде, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус.

Судя по всему, это тот же состав, что в прошлую среду в ответном матче Кубка Испании разгромил «Барселону». Эдуардо Камавинга тогда вышел на позиции левого защитника.

Придется подождать пару часов, чтобы проверить, действительно ли был слив, или источник просто выдал желаемое за действительное.