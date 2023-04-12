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Повтор стартового состава последнего класико. Журналисты узнали состав «Мадрида» за 10 часов до начала матча

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Видимо в клубе завелась мышь.

В прошлом были сообщение о том, что в «Мадриде» появился крот, который постоянно за два часа до начала матчей сливает в прессу стартовый состав команды.

Сегодня поступило очередное подтверждение этому, так как за 10 часов до игры против «Челси» на COPE появился состав команды Анчелотти.

По данным издания, выбор был сделан такой:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Вальверде, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус.

Судя по всему, это тот же состав, что в прошлую среду в ответном матче Кубка Испании разгромил «Барселону». Эдуардо Камавинга тогда вышел на позиции левого защитника.

Придется подождать пару часов, чтобы проверить, действительно ли был слив, или источник просто выдал желаемое за действительное.

4 комментария

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марк макаров
Ответ дамьен
Ну например, Анчелотти любит в лч часто Феде справа выпускать как вингера. Тогда опорника может Кама сыграть или Чу. ЛЗ тогда Начо или Алаба
ну а еще Асенсио и Азар есть 👌
только вот ни Начо, ни Тчуамени в сб не убедили. Было бы максимально странно видеть их в старте сегодня. Родриго же наоборот в форме, слишком хорош для скамейки.

Думаю, что это наиболее логичный вариант состава, в этом и смысл вброса
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дамьен
Ответ марк макаров
а в чем, собственно, интрига? Камавинга или Начо? Вальверде или Тчуамени? Логично, что получившие в сб отдых футболисты выйдут сегодня. Тоже мне скандалыинтригирасследования..
Ну например, Анчелотти любит в лч часто Феде справа выпускать как вингера. Тогда опорника может Кама сыграть или Чу. ЛЗ тогда Начо или Алаба
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Андрей Хенто
Неожиданно.
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марк макаров
а в чем, собственно, интрига?
Камавинга или Начо? Вальверде или Тчуамени?
Логично, что получившие в сб отдых футболисты выйдут сегодня.
Тоже мне скандалыинтригирасследования..
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