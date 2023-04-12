13 комментариев

Вот это дисциплина!

В недавнем матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема в том матче оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.

Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года.

Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.

Причем сделал это Карим во время Рамадана – во время этого поста мусульманам запрещается принимать пищу и пить воду от рассвета и до заката. Бензема каждый год соблюдает пост – он даже не пьет воду во время тренировок.