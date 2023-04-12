13 комментариев

Бензема строго соблюдает пост: во время Рамадана даже не пьет воду на тренировках😱😱😱
Вот это дисциплина!
В недавнем матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема в том матче оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.
Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года.
Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.
Причем сделал это Карим во время Рамадана – во время этого поста мусульманам запрещается принимать пищу и пить воду от рассвета и до заката. Бензема каждый год соблюдает пост – он даже не пьет воду во время тренировок.
она не измеряется тоннами бабла, местоположением
вам в 6 классе об этом не рассказывают конечно, поэтому почитай
Но тот кто держит пост с Верой и надеждой обязательно получит облегчение и награду за это🤍
Есть условия поста, одно из них: в организм не должна попадать вода/пища и прочее - если нарушаешь, даже в условиях физической нагрузки, пост считается недействительным. Просто решаешь для себя, хочешь ты пост соблюдать или нет?