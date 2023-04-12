Говорит Мадрид
Блог

Бензема строго соблюдает пост: во время Рамадана даже не пьет воду на тренировках😱😱😱

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Вот это дисциплина!

В недавнем матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема в том матче оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.

Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года.

Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.

Причем сделал это Карим во время Рамадана – во время этого поста мусульманам запрещается принимать пищу и пить воду от рассвета и до заката. Бензема каждый год соблюдает пост – он даже не пьет воду во время тренировок.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кака'10
Ответ Joey Ramone
Шёл 2023 год... Это не Африка, это чувак с тоннами бабла, имеющий доступ ко всей возможной информации.
так это духовная составляющая
она не измеряется тоннами бабла, местоположением

вам в 6 классе об этом не рассказывают конечно, поэтому почитай
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дронреш
Щас та же ситуация как с защитником Монпелье произойдет и все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ proeast
Вода то во рту все равно остается и по факту получается пьет)
Остаётся где? Он же не глотает ее, поэтому ничего не остаётся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zeitgeist Zeppelin
Ответ Павел Ларичев
Фанатики.
В данном случае он - не больший фанатик, чем любители Айфонов, выстаивающие за ними очереди с палатками, любители каких-нибудь заурядных фильмов типа ЗВ или Гарри Поттера, которые наряжаются волшебниками или йодами на комикконах (или как там эти сборища сектантов называются). Да и не больший фанатик, чем орущие на стадионах футбольные болельщики.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zeitgeist Zeppelin
Ответ Joey Ramone
Шёл 2023 год... Это не Африка, это чувак с тоннами бабла, имеющий доступ ко всей возможной информации.
И как наличие информации должно влиять, например, на тот факт, что ислам - религия его предков, огромная часть мировой культуры и культуры Франции? То, что человек всех этих вещей не забывает, как раз помогает и помогало ему в жизни. Больше помогает, чем вода на тренировках.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
proeast
Вода то во рту все равно остается и по факту получается пьет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Карим очень сильная личность. Он это сумел доказать. Пусть с помощью веры продолжает и дальше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Человек быстро переключается во время поста к тому что нельзя пить/есть..хотя конечно во время тренировок это в любом случае нелегко((

Но тот кто держит пост с Верой и надеждой обязательно получит облегчение и награду за это🤍
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Фанатики.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
А в чём удивительная дисциплина?
Есть условия поста, одно из них: в организм не должна попадать вода/пища и прочее - если нарушаешь, даже в условиях физической нагрузки, пост считается недействительным. Просто решаешь для себя, хочешь ты пост соблюдать или нет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Шёл 2023 год... Это не Африка, это чувак с тоннами бабла, имеющий доступ ко всей возможной информации.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Сулейманов
Это не не мало усилий нужно вот так держатся) руками Всевышний примет
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ждём хет-трик в ворота Челси)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий