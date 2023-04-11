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«Вы должны помнить, что это 180-минутная игра». Карло Анчелотти считает, что не стоит переоценивать завтрашний матч с «Челси»

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Вспомнил прошлый год.

В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Челси», главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы мадридской команды, подчеркнув, что это двухматчевой противостояние:

«Самое главное - начать матч на полных оборотах с первой минуты.

Мы будем относиться к этой игре, как к двухматчевому противостоянию. Вы должны помнить о том, что это 180-минутная игра.

Carlo Ancelotti's job at Real Madrid could be on the line at Club World Cup | Goal.com Ghana

Завтрашний матч не будет решающим, но он может дать нам преимущество в управлении ответной игрой. Мы должны защищаться лучше, чем против «Вильярреала», и атаковать так, как мы это делали против «Барселоны».

В прошлом сезоне нам тяжело пришлось с «Челси». Мы должны их уважать. У них хорошие игроки, и они, безусловно, будут мотивированы».

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал Мадрид» также соперничал с «Челси» за место в 1/2 финала. Тогда сильнее оказались мадридцы.

1 комментарий

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Ноно Гомес
В прошлом сезоне был Тухель, а тут Лэмпард))
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